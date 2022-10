Alpinista wint overtuigend de 101ste Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

De hoofdren van het “Arc” weekend met vijf miljoen aan prijzengeld, waarvoor 2.875.000 euro voor de winnaar, werd overtuigend gewonnen door Alpinista. Zij was de snelste van twintig deelnemers. De nr. 1 Group I ren ter wereld over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere paarden is van groot belang voor de volbloedfokkerij.

Een paard dat de “Arc” wint wordt extreem hoog ingeschat bij de stoeterijen en die palmares geldt voor de rest van het leven van de merrie of de hengst die deze race wint en werkt door in de opbrengst van diens fokprodukten. Wereldwijd wordt deze ren live uitgezonden. De 101ste editie beloofde een strijd tussen de leeftijden te zijn: maar liefst zes driejarigen zouden het opnemen tegen de oudere paarden.

France Galop en diverse eigenaren waar Christophe Soumillon de paarden voor reed, hadden zichtbaar moeite met het feit dat Soumillon, die afgelopen vrijdag gedurende een ren te St. Cloud die met ruim 50 km per uur plaatsvond met een elleboogstoot een collega jockey uit het zadel wipte, zou koersen. Maar de regels zijn tot nu toe dat een geschorste jockey pas per een zekere datum geschorst is en dat eigenaren geen jockey op het laatste moment mogen vervangen tenzij de reeds geboekte jockey geblesseerd is. Aangezien Soumillon niet geblesseerd was moesten de eigenaren knarsetandend toezien dat hij hun paarden bereed. De renstal van de Aga Khan, waarvoor Soumillon vaste jockey is, gaat zich volgende week beraden over het al dan niet voortzetten van hun samenwerking.

Meerdere favorieten

De vijfjarige Engelse merrie Alpinista (Frankel x Alwilda) heeft op een zeer indrukwekkend manier de 101e editie van de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen. Gefokt door en in eigendom van de Zweedse Kirsten Rausing, die op jonge leeftijd uit liefde voor paarden naar Ierland verhuisde, werd Alpinista bereden door Luke Morris en wordt in Newmarket getraind door de 74-jarige Sir Mark Prescott, die meer dan 1.300 overwinningen heeft behaald. In de stromende regen beloofde het een vrij open koers te worden met meerdere favorieten die aan elkaar gewaagd waren.

Opmars

Zoals verwacht vertrok Japans hoop Titleholder aan kop met Broome naast hem en Deep Bond iets daar achter. Alpinista koerste aanvankelijk bij deze paarden, maar gelet op het hoge tempo van de Japanners besloot jockey Luke Morris om Alpinista naar een vijfde plek terug te laten vallen. Met nog 400 meter te gaan begon Morris aan zijn opmars en terwijl de overige jockeys hun paarden al flink aanspoorden, bleef Morris zijn handen stil houden tot de laatste tweehondervijftig meter. Torquator Tasso, de winnaar van de Arc van vorig jaar, werd door Frankie Dettori aan de buitenkant naar voren gestuurd met Vadeni onder Christophe Soumillon rechts naast hem. Alpinista won de ren met een halve lengte voor Vadeni en de derde sterk finshende Torquator Tasso.

Ongeslagen

Alpinista blijft dit jaar tot nu toe ongeslagen en won haar achtste opeenvolgende overwinning. Kirsten Rausing vertelde na afloop van de ren dat de merrie volgend jaar de fokkerij in gaat en dit jaar wellicht in de Breeders’Cup of de Japan Cup zal starten. Mocht Alpinista in de Japan Cup starten en die ren winnen dan ontvangt zij bovenop het prijzengeld nog een bonus van € 3 miljoen. Alpinista is het produkt van vier generaties voor haar die door Rausing is gefokt. De merrie heeft zich in elke voorafgaande ren verbeterd. Voor Sir Michael Prescott is het, zo verklaarde hij, zijn mooiste renmoment aller tijden en verwijst zijn eerdere renmoment aller tijden, toen hij als vijftienjarige jockey op een outsider een ren won, naar een tweede plek.