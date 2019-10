Alweer paard overleden op renbaan Californië, rumoer neemt toe

Zaterdag overleed opnieuw een renpaard op de racebaan van Santa Anita in Californië, zo melden Amerikaanse media. Het is alweer het 33e paard dat sinds eind vorig jaar bezwijkt op deze locatie. Enkele uren voor het incident waren er al demonstraties van dierenbeschermers voor de deur van de renbaan. Al neemt de discussie over het al dan niet sluiten van Santa Anita toe, de races op zondag gingen gewoon door.

Het paard, een vijfjarige ruin die Ky. Colonel heette, overleed aan een hartaanval tijdens een training, zo meldde trainer Richard Mandella. Het paard was al twintig keer aan de start van een race gekomen en had vijf keer gewonnen.

Onder vergrootglas

De renbaan in Santa Anita ligt onder een vergrootglas door alle ophef rondom de sterfgevallen. In april startte de officier van justitie van Los Angeles al een grootscheeps juridisch onderzoek. Gavin Newsom, de gouverneur van de staat Californië, heeft er in juli al op aangedrongen dat de renbaan haar poorten zou sluiten. Hij heeft kennelijk geen bevoegdheid om dat zelf te regelen, want de eigenaar van de renbaan heeft de oproep naast zich neergelegd, evenals een aanbeveling van de Californische race-autoriteit om de wedstrijden op te schorten.

Ondertussen staat de World Breeders’ Cup – een van de belangrijkste evenementen op de internationale racekalender – nog gewoon op het programma in Santa Anita, op 2 en 3 november aanstaande.

Bron: ABC / My News LA / Horses.nl