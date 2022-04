Amateur outsider wint Randox Grand National

Met een notering van 50-1 was Noble Yeats allesbehalve een favoriet om de historische steeplechase op de Aintree Racecourse in Liverpool te winnen. Toch lukte het Sam Waley-Cohen en het publiek vond het geweldig. Tweede werd de grote favoriet 'Any Second Now voor 'Delta Work' en 'Santini'.

Eindelijk mocht er weer een race met publiek gehouden worden sinds 2019 op de bijna 200 jaar oude renbaan in de buitenwijk van Londen. Dat het publiek daar op had zitten wachten mag blijken uit het gegeven dat 150.000 toeschouwers de entreepoortjes waren gepasseerd om getuige te zijn van deze race.

Zeven kilometer, 30 hindernissen, 40 paarden

Veel paarden zijn in de geschiedenis omgekomen tijdens deze controversiële wedstrijd maar ook helden met eeuwige roem zijn opgestaan. Het veruit beroemdste paard is ‘Red Rum’ die de race maar liefst drie keer wist te winnen. in 1973, ’74 en ’77. De hoogste hindernis is ‘The Chair’ die 157 cm is. De meeste hindernissen hebben een hoogte van 130 tot 150 centimeter.

40 paarden kwamen aan de start van wie er maar 15 de finish zagen met hun jockey nog op de rug. 25 jockeys haalden het niet en moesten vroegtijdig opgeven.

Uitslag

Bron: Horses.nl