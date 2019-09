Amerikaans volbloed stamboek overweegt beperking dekkingen per hengst

Uit vrees voor een versmalling van de genetische basis van het Amerikaans volbloedras overweegt het bestuur van het stamboek om het aantal dekkingen per hengst te beperken. Het aantal veulens in de Noordamerikaanse renpaardenfokkerij is de afgelopen jaren enorm teruggelopen. Van 37,499 veulens in 2007 tot een geschat aantal van 20,500 in 2020. Veel daarvan komen uit dezelfde hengsten.

Van de ongeveer 1.700 stamboekhengsten waren er 43 die meer dan 140 merries bedienden. Dat betekende dat zo’n 27% van alle fokmerries gedekt werd door die 43 hengsten. Dat is een enorme toename ten opzichte van eerder.

Omdat het stamboek bang is voor een beperktere genetische basis overwegen ze vanaf 2020 een maximum van 140 dekkingen per hengst. Alleen voor jonge hengsten geldt de eerste paar jaar dat ze dekken een uitzondering. Precies andersom als het in Nederland bij bijvoorbeeld het Friese stamboek gaat, waar juist jonge hengsten een dekbeperking hebben, totdat ze goedgekeurd zijn op afstammelingen.

Bron: thehorse.com / Horses.nl