Aonne de Wrede wint met paard voor tweede keer op rij in Frankrijk

De 6-jarige Graal de Busset van de Heerenveense trainer Aonne de Wrede won afgelopen maandag opnieuw in Frankrijk. Het seizoen voor paarden in het internationale draf Mekka is in volle gang en het prijzengeld is hoger dan ooit.

Aonne de Wrede (71) prepareerde zijn paard Graal de Busset in de afgelopen maanden vanuit Lippenhuizen. De ruin was door de internationale drafwereld al meermaals afgeschreven. De Wrede zag het echter in hem zitten en adviseerde de broers Roorda om samen met Erik Veenstra uit Opende te investeren in Graal. De oude trainer dacht dat hij hem wel weer aan het winnen kon krijgen. Dat is een understatement gebleken. Afgelopen maandag won zijn pupil in Rochefort sur Loire de Grand Prix Fourmont.

Afstandskoers over 3.000 meter

Een afstandskoers over 3.000 meter die goed was voor negenduizend euro. Het was alweer de vijfde overwinning van het seizoen. “Graal is een verschrikkelijk goed beestje met veel karakter. Het is een allrounder want hij kan ook de sprintafstanden domineren,” zei De Wrede na afloop. En daar heeft de trainer gelijk in. Twee weken terug verbeterde rijder Leo Abrivard het record van Graal door in Vichy, de stad van de thermale bronnen, over 1600 meter in 1.12,5 te winnen.

Alle tijd in de paarden

Voor Aonne de Wrede is het succes meer dan bevredigend. De pensionado steekt al zijn tijd in de paarden. Dat doet hij vrijwillig en onbezoldigd. Op de vraag of hij ook niets eens wat van al dat prijzengeld wil zien is de trainer helder: “Geld? Ik ben 71 jaar, echt meenemen zit er ook niet in, wel?”

Bron: persbericht