Art Collector wint met gemak de Pegasus World Cup 2023

Zaterdag vonden de Pegasus World Cup rennen in de USA plaats. De zesjarige Art Collector (Bernardini x

Distorted Legacy) onder jockey Junior Alvarado won de Pegasus World Cup 2023. Voor Alvarado was het een buitenkans dat hij dit paard kon uitbrengen, nadat de vaste jockey had afgezegd.

In een weinig spannende ren over 1.800 meter op zand, nam Art Collector na het uitkomen van de laatste bocht de leiding en won voor trainer William Mott heel gemakkelijk met 4 ½ lengten. Hij bleef voor favoriet Defunded en de als derde aankomende outsider Stiletto Boy.

Hoefzweer biedt kansen aan jockey

In de voorbereiding besloten de trainer en eigenaar om Art Collector eerst rustig van een hoefzweer te laten herstellen. Luis Saez, de vaste jockey van Art Collector, wilde het er desondanks niet op te wagen en koos ervoor om een ander paard te berijden. Zo kon Junior Alvarado de ren van zijn leven rijden. De trainer was in zijn nopjes omdat Alvarado de rit volgens zijn instructies volbracht en met de winst kon gaan strijken. Na een mislukt avontuur vorig jaar in de Saudi Cup waar het paard als twaalfde finishte besloten de eigenaar en trainer om in de USA te blijven koersen waardoor zij dit jaar, ondanks de uitnodiging en het entreeticket van Saudi-Arabië, daar niet zullen deelnemen. Mott zei desgevraagd dat het koersverloop vorig jaar in het buitenland veel te snel voor zijn paarden verliep. Hij blijft zich focussen om de rennen in de USA.

Rijkste ren?

Na in 2017 met veel bombarie met een prijzengeld van 12 miljoen dollar als ‘rijkste’ paardenren ter wereld te zijn geïntroduceerd, waarbij de eigenaren ieder een aandeel voor deelname van $ 1 miljoen konden kopen, verdween die titel voor deze Pegasus World Cup als sneeuw voor de zon in 2019. Toen is de hoofdren gesplitst in drie subrennen die sindsdien onderaan in de top tien van de hoogst gedoteerde paardenrennen ter wereld staan. Met een prijzengeld van $1 en $ 3 miljoen zijn het nog steeds belangrijke Group I rennen waarbij de deelnemers door de baanofficials worden uitgenodigd en de winnaars hun entreeticket voor de wereldwijde toprennen op zand of gras kunnen bemachtigen. De kwaliteit van de deelnemers liegt er daarom bepaald niet om en het gros van de deelnemende paarden heeft een of meerdere Group I rennen gewonnen. De winnaar van de Pegasus World Cup op zand krijgt automatisch een uitnodiging voor de met $ 20 miljoen gedoteerde Saudi Cup in februari. Zélfs indien de eigenaar het paard nog niet eerder voor de Saudi Cup zou hebben ingeschreven.

Bron: Horses.nl