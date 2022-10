Ask Victor More wint de Kikuka Sho (de Japanse St. Leger) in recordtijd

De driejarige Ask Victor More (Deep Impact x Kartica) won vanmorgen de 83ste Group I ren de Kikuka Sho (de Japanse St Leger) op de renbaan van Hanshin over 3000 meter. Meestal wordt deze ren op de renbaan van Kyoto gehouden en nu op de renbaan van Hanshin die iets makkelijker is voor de paarden. Er vertrokken 18 paarden van start.

Ask Victor More werd derde in de Japanse Derby en won deze met $ 2,8 gedoteerde Japanse St. Leger in een recordtijd van 3:02.4. Het paard vertrok als een speer van start en bleef in een mooie balans in tweede positie koersen. In de laatste 800 meter nam het paard onder jockey Hironobu Tanabe de leiding over en gaf die niet meer af.

Tanabe “hoewel wij in de toekomst nog zwaardere concurrentie dan vandaag zullen tegenkomen heb ik het gevoel dat hij met elke ren sterker wordt en hoop ik op nog meer mooie resultaten” Trainer Yasuhito Tamura “Ask Victor More liep vier weken geleden zijn gebruikelijke goede ren ook al lukte het hem niet om toen te winnen. Vanaf die ren tot en met nu verliep de training soepel”

Ask Victor More won voor Boldog Hos en Justin Palace.

Bron: persbericht/ Horses.nl