Aspetar wint de Preis von Europa

Een hoogtepunt op de Duitse renkalender is de Preis von Europa, een Group I ren over 2400 meter op de renbaan van Keulen. De koers werd zondag voor de 57-ste keer gehouden en met een prijzengeld van 500.000 euro verschenen naast de Duitse deelnemers ook die vanuit Qatar, Dubai en Engeland aan de start.

Het negenkoppige deelnemersveld vertrok snel vanuit de startboxen en Royal Youmzain bepaalde gelijk een hoog tempo voor de favorieten Donjah en Bristano.

Aspetar

Aspetar (Al Kazeem x Bella Quatara) en zijn jockey Jason Watson bevonden zich op een comfortabele vierde plaats en in de laatst bocht voor de finish zag men al dat Aspetar het te kloppen paard zou gaan worden. De vierjarige ruin won uiteindelijk met tweeënhalve lengte voor Amorella en Donjah.

De in Frankrijk gefokte Aspetar wordt in Engeland getraind door Roger Charlton en won eerder dit jaar de Grand Prix de Chantilly. De vierjarige is in het bezit van HRH Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani van Qatar. Voor trainer Charlton en jockey Watson is het de eerste Group I race die zij samen wonnen.

