Australië heft na twee jaar de zware quarantaine regels voor paarden uit Hong Kong op

De Australische Minister voor Rensport en het Australische Ministerie van Landbouw hebben naar aanleiding van hun bezoek aan het trainingscentrum van de HKJC te Conghua vorige maand de strenge quarantaineregels, die sinds 2017 van kracht waren versoepeld. Nu kunnen de Hong Kong paarden weer makkelijker naar Australië worden vervoerd, waarmee de HKJC hoopt op een hogere deelname aan Australische koersen.

Nadat Australië twee jaar geleden (oktober 2017) bijna onmogelijke quarantaineregels voor renpaarden uit Hong Kong instelde is er nauwelijks een uit Hong Kong afkomstig renpaard voor de grote races in Australië ingeschreven.

Bioveiligheid

De aanleiding voor het instellen van de regels was de opening door de Hong Kong Jockeyclub (HKJC) van de trainingsbaan te Conghua op het Chinese vasteland. Die opening baarde de Australische rensport zorgen over bioveiligheid. Dat is nogal opmerkelijk want Australische paarden mogen wel naar Hong Kong worden ingevlogen om daar eerst aan de normale quarantaineregels te voldoen voordat zij mogen koersen maar de paarden uit Hong Kong konden pas naar Australië reizen nadat zij eerst 180 dagen in een ander land dan Hong Kong hadden doorgebracht.

Importnormen

Het opheffen c.q. versoepelen van de regels door de Australische Minister voor Rensport en het Australische Ministerie van Landbouw vond plaats nadat het Ministerie van Landbouw afgelopen oktober het trainingscentrum van de HKJC te Conghua bezocht, beoordeelde en bevond dat het trainingscentrum voldoet aan de Australische importnormen. Het trainingscentrum is een zone die vrij is van paardenziekten.

Dezelfde regels

De HKJC is verheugd met het Australische besluit want het betekent een bevestiging van haar strenge bioveiligheid die zij hanteert. Nu kunnen de Hong Kong paarden weer makkelijker naar Australië worden vervoerd en zullen zij dezelfde quarantaineregels ondergaan als andere uit het buitenland afkomstige paarden hetgeen zeker tot een hogere deelname aan Australische koersen.

Bron: Horses.nl