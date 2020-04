Australisch racewonder Might and Power overleden op 26-jarige leeftijd

Het Australische renpaard Might and Power (v. Zabeel) is op 26-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van koliek. Dat maakte de pensioenstal in Werribee (Victoria) waar het paard stond bekend. Might and Power won als één van de weinige paarden in de geschiedenis meerdere belangrijke Australische races, waaronder de Melbourne Cup.

Het paard schreef maar liefst zeven Group I rennen op naam aan het eind van de jaren negentig. Tweemaal werd Might and Power tot Australishc parad van het jaar gekozen. Hij was één van slechts enkele race-legendes die zowel de Melbourne Cup, de Caulfield Cup en de Cox Plate op naam schreef. In die laatste twee tekende hij ook voor baanrecords. Might and Power verzamelde in zijn carrière ruim 3 miljoen euro aan prijzengeld.

Bron: Racingpost.com / Youtube