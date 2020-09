Authentic wint de 146ste Kentucky Derby

De Kentucky Derby, ook wel 'The run for the Roses' genaamd, is wellicht de bekendste Derby ter wereld voor driejarige paarden. Authentic domineerde na 300 meter de hele ren.

Vanwege het coronavirus is de ren, die standaard in mei wordt verreden, verplaatst naar 5 september. Afgelopen nacht vertrokken 15 van de 18 ingeschreven paarden in deze legendarische door Woodford Reserve met 3 miljoen dollar gesponsorde ren over 2000 meter op zand.

Wat langzaam uit de box

Onder jockey John Velasquez vertrok Authentic ietwat langzaam uit de startbox maar domineerde na 300 meter de hele ren tot aan de finish en sleepte voor trainer Bob Baffert diens zesde Kentucky Derby in de wacht. Het tempo van de koers lag niet erg hoog en de overige jockeys lieten Authentic begaan met in hun achterhoofd dat het paard wellicht moe zou worden en dat zij hem in de laatste bocht voor de finish konden inhalen. Dat gebeurde echter niet.

Authentic voor Tiz the Law

Voor lege tribunes en slechts met een handjevol trainers en eigenaren vond na het uitkomen van de laatste bocht geen gebrul van 150.000 man plaats maar enkel applaus van de aanwezigen die de strijd tussen Authentic en favoriet Tiz The Law waarnamen.

Authentic won met 1 ¼ lengte voor Tiz The Law met twee lengten daarachter de derde aankomende Mr. Big News.

Honor A.P. in de gaten houden

Honor A.P. vertrok onder kampioensjockey Mike Smith traag uit de startbox en rende ogenschijnlijk voor spek en bonen in de achterhoede van het veld mee doch finishte toch nog knap als vierde. Gelet op het uitgestrekte deelnemersveld en het koersverloop is Honor A.P. een paard dat veel potentie heeft en in de gaten moet worden gehouden voor diens volgende koersen.

Stress voor Bob Baffert

Het op en afzadelen verliep voor trainer Bob Baffert niet gladjes. Thousand Words, zijn andere pupil in de koers, steigerde na het opzadelen in de paddock, viel op zijn zij en brak daarbij de arm van diens oudste werknemer en groom Jimmy Barnes die naar het ziekenhuis werd vervoerd en daarom geen getuige van de ren kon zijn.

Omdat het paard was gevallen mocht het volgens protocol niet aan de start verschijnen en werd uit de koers gehaald. Het paard mankeert overigens niets. Na het binnenhalen van Authentic in de winnaarsring begon hij om zijn as te draaien en maakte dat Baffert, in een poging om de achterhand van Authentic te ontwijken, ten val kwam.

Bizarste overwinning ooit

Baffert bleef ongedeerd en zei zeer geëmotioneerd: “Dit is de bizarste overwinning van de Kentucky Derby overwinning die ik heb meegemaakt. Ik leef erg met Jimmy Barnes en de eigenaren van Thousand Words (waaronder Spendthrift Farm die ook de eigenaar van Authentic is, red.) mee. Ik heb het geluk gehad dat geweldige jockeys rennen voor mij hebben gewonnen en de manier waarop John Velzaquez op Authentic koerste was perfect. Authentic gold niet als topfavoriet en sommigen dachten dat hij de afstand niet aankon maar ik geloofde in het paard.”

Authentic over 2,8 miljoen dollar

Jockey John Velazquez boekte zijn derde Derby-overwinning nadat hij op Animal Kingdom in 2001 en op Always Dreaming in 2017 als eerste over de finish kwam. Authentic heeft nu meer dan 2,8 miljoen dollar verdiend en komt in aanmerking voor een bonus van $ 1 miljoen die wordt aangeboden door Monmouth Park als hij de Longines Breeders ‘Cup Classic in november a.s. kan winnen.

Triple Crown-kans vervlogen

Tot teleurstelling van de eigenaren van Tiz The Law is de kans om een gooi te doen naar een Triple Crown winnaar 2020 (Kentucky Derby, Belmont Stakes en de Preakness Stakes) vervlogen. Aangezien Tiz The Law in juni de Belmont Stakes won en Authentic de Kentucky Derby zullen eigenaars, trainers en fans tot volgend jaar moeten wachten om de dan driejarige paarden een gooi naar de Triple Crown te kunnen zien doen.

Bron: Horses.nl