Baaeed laat iedereen vol bewondering achter op York Ebor Festival

De vierjarige Baaeed, de wereldwijde aanvoerder van de Longines Best Racehorse Ranking, won tot nu toe al zijn starts en maakte gisteren zijn favorietenrol waar op de renbaan in het Engelse York. Onder jockey Jim Crowley won de hengst de Group I, de Juddmonte International Stakes over 2000 meter en zette daarmee de teller op tien overwinningen op een rij.

Het York Ebor Festival, dat hoog op de renkalender van eigenaren staat, begon gisteren en gaat door tot en met zaterdag. De Group I, de Juddmonte International Stakes over 2000 meter met een prijzengeld van 1.164.662 euro was de eerste ren op het programma.

Favoriet

Torenhoge favoriet was de vierjarige Baaeed, de wereldwijde aanvoerder van de Longines Best Racehorse Ranking. Baaeed (Sea The Stars x Aghareed) won tot nu toe al zijn starts, negen rennen op rij, waarvan vijf Group I. De hengst had enkel over 1600 meter gekoerst en het antwoord op de vraag of de vierjarige de afstand van 2000 meter aankon en het kon opnemen tegen de vijfjarige Mishriff, zijn grootste tegenstander die deze ren vorig jaar won, werd op een magistrale wijze gegeven. Voor het uitzinnige publiek won Baaeed de ren met twee vingers in zijn neus met 6 ½ lengte voor Mishriff en met 2 ½ lengte daarachter Sir Busker en heeft nu zijn tien starts in tien klinkende overwinningen omgezet.



William Haggas, de trainer van het beste paard ter wereld, kreeg het nog even benauwd toen de baanartsen signalen van een huidaandoening bij Baaeed constateerden en Haggas hun geen certificaat van ‘niet besmettelijk’ kon aanleveren. Haggas kreeg een boete van 140 pond en zei dat het paard zijn stalterrein smetteloos en zonder enige plekjes had verlaten en toen hij het paard voor de ren zadelde geen enkel plekje kon zien. “Het was heel onnodig en ik hoop niet dat ze denken dat we niet weten wat we doen. Het koersverloop en de gemakkelijke overwinning was spectaculair en ik ben blij dat iedereen dat nu heeft gezien en in het kunnen van het paard gelooft.”

De plannen voor de volgende koersen voor Baaeed

“Ons plan is om hem in de Champion Stakes te Ascot op 15 oktober a.s. te laten koersen tenzij Sheikha Hissa Hamdan Al Maktoum (de dochter van de recent overleden Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, de eigenaar van Shadwell Estate, red.) besluit dat wij Baaeed in de Prix de l’Arc de Triomph gaan laten koersen”.”, aldus Haggas. “Vast staat in elk geval dat Baaeed na een van die twee rennen, de koersdata liggen te dicht bij elkaar om hem in beide rennen te laten koersen, de fokkerij in gaat.”

Het perfecte renpaard

Jockey Jim Crowley kwam superlatieven te kort. “Dat was een ongelofelijke prestatie en alles ging perfect. Ik heb geen enkele druk gevoeld om de klus te klaren want ik weet hoe goed Baaeed is. Hij is speciaal, dat weet ik al vanaf de eerste dag dat ik hem bereed. Haggas vroeg mij toen ‘Hoe goed denk je dat hij is?’ en ik zei: ‘Hij is de beste die je hebt, hij is misschien wel de beste die je ooit hebt gehad’. Hij is het perfecte renpaard.”



Ex-jockey Johnny Murtagh, die als jockey talloze Group I rennen heeft gewonnen waaronder drie keer de Derby en een keer de ‘Arc’ en nu trainer en tv-commentator is, kwam eveneens superlatieven te kort. “Wat een prestatie! Wij hoorden hoe goed hij is en we wisten al hoe goed hij was, maar hij moest het over deze langere afstand nog laten zien. Je zag het al hoe hij in de koers liep en goede paarden blijven tot tweehonderd meter voor de finish aan het bit en wachten op het signaal van de jockey om te mogen versnellen. Nu kun je beginnen met het vergelijken van Baaeed met Frankel en Sea The Stars, de twee absolute grootheden in deze sport.”