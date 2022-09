Baden Baden op zijn kop door winst van Mendocino

De Wettstar Grosser Preis von Baden (Group I) is de meest prestigieuze ren van Duitsland en geldt vanwege de afstand van 2.400 meter, als proef voor deelname aan de Prix de l’Arc de Triomphe die op 4 oktober gereden zal worden. Na een heel spannende eindstrijd versloeg Mendocino - die net terug was van vakantie - met een hoofdlengte afstand favoriet Torquator Tasso.

De slotdag van de Grosse Woche in Baden Baden wordt al 152 jaar bekroond met deze ren. Met slechts vier paarden aan de start, waarvan drie afkomstig van de populaire dekhengst Adlerflug, gold Torquator Tasso, de Arc winnaar van vorig jaar, als torenhoge favoriet. Dat kwam mede omdat Frankie Dettori werd ingevlogen om de vijfjarige hengst te berijden. Rene Piechulek, de vaste jockey van Torquator Tasso die vorig jaar deze ren én de Arc met hem won, was wegens rijdersverplichtingen aan Stall Salzburg genoodzaakt om hun vierjarige Mendocino te berijden.

Eigen toppaard verslagen

Mendocino (Adlerflug x Mill Marin) heeft sinds juni dit jaar niet meer gekoerst en die drie maanden rust deed het paard kennelijk goed. De baan was als zacht tot goed gekwalificeerd en zoals verwacht nam Adrie de Vries op Alter Adler de leiding in een net zo verwacht laag tempo met Torquator Tasso in zijn kielzog. Mendocino werd door Piechulek achter zijn drie voorgangers gehouden en kon daardoor mooi in balans meekoersen. Voor het uitkomen van de laatste bocht begon de opmars naar de finish. Piechulek stuurde zijn paard richting reling met Torquator Tasso en Sammarco, de Duitse Derbywinnaar van dit jaar, daar weer naast. Het zag er zo’n honderd meter voor de finish naar uit dat Mendocino gemakkelijker ging winnen dan hij uiteindelijk deed. Torquator Tasso kon nog een beetje gas geven, Dettori moest dat zowat uit hem persen. Hij kreeg daarvoor ook een tevoetstelling opgelegd. Maar het mocht Duitslands beste paard niet baten; hij moest genoegen nemen met een tweede plek. De renbaan stond op zijn kop toen Piechulek zijn vaste paard – waarop hij de grootste Group I rennen van Europa heeft gewonnen – net voor de finishlijn versloeg.

Nieuwe krachtmeting in Arc

Zowel Mendocino als Torquator Tasso zijn aan het deelnemersveld van de Arc toegevoegd en voor Piechulek betekent dat vanwege zijn rijverplichting dat hij dan Mendocino zal moeten berijden. Dettori zal Torquator Tasso in de Arc op 2 oktober aanstaande berijden. Op 1 oktober eindigt de tevoetstelling van Dettori die hij vandaag kreeg vanwege het overmatig karwatseren van Torquator Tasso in de Grosser Preis von Baden Baden. De Arc van dit jaar zal een prachtige open koers worden en eenieder hoopt dat Baaeed, het beste paard ter wereld, daar ook zijn opwachting zal maken. De betrokkenen van Baaeed laten dat van de bodemgesteldheid van de renbaan van Longchamp, Parijs, afhangen. Ze hebben zich vooralsnog op deelname aan de Engelse

Champion Stakes in Ascot op 15 oktober gefocust.