Bahreinse trainers en eigenaren timmeren flink aan de weg

De visie van de Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) is om paardenrennen in het Koninkrijk Bahrein te promoten. Ze willen de beste paarden/trainers laten presteren en renliefhebbers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan één van de beste internationale ren-evenementen in de regio. Eén van de unieke kenmerken van REHC is dat het beschikt over de mooiste grasbanen (twee stuks van 2400 meter) en tribunes van het hele Midden-Oosten.

De Bahreinse trainers Fawzi Nass en Haider Ebrahim bewezen dat de visie van REHC zijn vruchten afwerpt, want ze wonnen met hun pupillen elk drie rennen. Nass won de eerste twee rennen met Obeyan en Panning For Gold om vervolgens in de Bahrain Derby een hattrick te scoren. De door Nass gefokte Hercules (Asmar x Stylish Dream) won voor stalgenoten Haddar, Scorpius en Zafarani. Trainer Haider Ebrahim won de Bahrain Oaks met Galatia. Met Ecosystem zette hij de Anchorman Cup op zijn naam en met Immortal de laatste ren van vandaag (een speciale ren voor in Bahrain gefokte paarden).

Engelse trainers winnen de hoofdkoersen

De zesde ren vandaag was de Crown Prince’s Cup (lokaal de HRH Prince Salman Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa Cup, de kroonprins en premier van Bahrein, genaamd) over 2000 meter. Het is één van de meest prestigieuze rennen van Bahrein voor internationale Engelse volbloeds. Het prijzengeld voor de winnaar bedroeg 90.000 euro en er vertrokken negen paarden van start in deze ren, die deel uitmaakt van de Bahrein Turf Series. De ren werd voor trainer George Scott gemakkelijk gewonnen met de vierjarige Isle Of Jura (New Approach x Falls of Lora) die een puike ren neerzette met Callum Shepherd in het zadel. De combinatie koerste vanuit het achterveld en finishte met 3 ¾ lengte voor American Flag. Op ¼ lengte daarachter eindigde Lucandor.

Isle Of Jura

Nog geen jaar geleden werd Isle Of Jura door trainer George Scott voor renstal Victorious van de Bahreinse Hoogheid Sheikh Nasser bin Hamad bin Isa Al-Khalifa aangekocht. Shepherd was zichtbaar blij en zei na de ren dat Isle Of Jura veel voor hem en Scott betekent: “Het paard is naar hier ingevlogen en hij heeft zich enorm ontwikkeld. Hij ontspant zich nu heel goed en heeft alle kansen om verder te komen. Het is geweldig om hier in Bahrein voor een Bahreinse eigenaar deze ren te winnen”

Van profvoetballer tot eigenaar en fokker van een winnaar

De Hawar Cup, één van de rennen van de Bahrain Sprint Series over 1200 meter rechte lijn met een prijzengeld van 48.000 euro voor de winnaar, werd gewonnen door de vijfjarige Roman Dragon (Heraat x Trixie Malone) voor de Engelse trainer Hugo Palmer en voor eigenaren Michael Owen en Nick Hughes. Owen, die in Engeland als spits voetbalde onder Sir Alex Ferguson, was pas enkele uren voor de ren naar Bahrein ingevlogen en had na afloop van de ren dikke pret met Hughes. Hij vertelde lachend: “Wij hadden niet gedacht dat Roman Dragon een sprintkoers over een recht lijn zou winnen. Een sprintkoers met een bocht erin ligt het paard beter, maar zo zie je maar. Ik heb Roman Dragon gefokt en hem van veulen af aan in eigendom en ben hier nu voor het eerst. Kennelijk brengt deze plek geluk, want Ferguson (mijn oude baas) won hier de Bahrain International Throphy.