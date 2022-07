Bas Crebas grote winnaar van Klassieker in drafsport

Na veel ophef sloot de gemeente Groningen vorig jaar de drafbaan in het stadspark van Groningen: een aderlating. Voor de grote klassieke nummers zoals de Sweepstakes voor driejarige paarden moest een nieuwe locatie worden gezocht. Victoriapark Wolvega sprong in het gat en organiseerde afgelopen zaterdag voor meer dan 2.000 toeschouwers een fantastische ‘Groningse dag’ op de Wolvegaster sintels. Bas Crebas kwam als grote winnaar uit de bus.

De klassieke Sweepstakes (na de derby de belangrijkste titel voor dravers) voor driejarige hengsten en merries werd afgelopen zaterdag in Wolvega verreden. Trainer Bas Crebas uit Bant, die bekend staat als toptrainer voor met name jonge(re) paarden, had vooraf een goed gevoel over zijn kansen.

Grote race voor hengsten

In de grote race voor de hengsten had hij een mooi startnummer geloot en kwam de trainer zelf aan de start met Magnum de L’Iton. Vooraf had Crebas de pers al ingelicht dat hij voor de winst zou gaan maar de wedders hadden meer vertrouwen uitgesproken in Jace Renka van kampioenstrainer Paul Hagoort en in Most Wanted van Cornelis Loman. De Friezen werden echter genadeloos afgetroefd door Flevolander Crebas. In een rechtstreeks duel rekende Magnum de L’Iton af met Jace Renka die zich na de laatste bocht gewonnen moest geven. Crebas ging met veel machtsvertoon als eerste over de streep en stelde daarmee de eerste prijs van bijna tienduizend euro veilig.

Maverick scoort bij de merries

In de afdeling voor de merries werd Crebas heel knap vierde met Maverick. De merrie kwam afgelopen zaterdag voor het eerst in actie in 2022 en verbaasde vriend en vijand met een foutloos optreden. Maverick moet nog veel leren maar heeft het talent en de wilskracht om in de toekomst te kunnen schitteren in binnen- en buitenland.

