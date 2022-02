Bekende dravertrainer Peter Strooper onverwachts overleden

Op Callantsoog, waar Peter Strooper woonde, is de bekende dravertrainer gisteren onverwachts overleden op de veel te jonge leeftijd van 55 jaar.

Strooper was een oude rot in het vak die met heel veel verschillende paarden heel veel overwinningen heeft geboekt. Zo won hij driemaal De Derby van Nederland en ook driemaal Der Deutsche Derby.

Unicum

in 2007 zorgde Strooper voor een unicum dat nog nooit eerder was gepresteerd en ook nooit meer na hem, hij won alle zes de koersen die dag. Hij deed als jonge jongen veel ervaring op in Amerika en Zweden en bracht die kennis met succes naar Nederland. Onder zijn trainerschap werden honderden koersen gewonnen door zijn stal.

Bron: FrieschDagblad