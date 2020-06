‘Beste renpaard ter wereld’ Arrogate overleden na mysterieuze ziekte

Het beroemde renpaard Arrogate, die twee jaar achtereen de titel 'beste racepaard ter wereld' verdiende is deze week ingeslapen na complicaties bij een nog onbekende ziekte. De hengst, die de afgelopen jaren voor de dekdienst werd ingezet, was zeven jaar oud.

Arrogate verdiende in totaal bijna 17,5 miljoen dollar in de vier jaar dat hij racete, won de Breeder’s Cup Classic in 2016 en de Pegasusu World Cup en de Dubai World Cup in 2017.

Alle mogelijke tests

Het is nog onbekend wat er precies aan de hand was met Arrogate. Het paard is afgelopen zondag ingeslapen nadat dierenartsen dagenlang bezig waren geweest om uit te zoeken wat hij precies had en hoe ze hem konden helpen. De symptomen begonnen met pijn aan de nek en verergerden totdat het paard niet meer op kon staan. “De dierenartsen hebben alle mogelijke tests gedaan en röntgenfoto’s gemaakt, echo’s een CT en bloedtests. Hoewel Arrogate bleef vechten, moesten we na vier dagen besluiten hem in te laten slapen” aldus de eigenaren.

Bron: Horsetalk / Horses.nl