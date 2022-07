Bewogen weekend van klassiekers: 153ste Idee Deutsches Galoppderby en Coral Eclipse Stakes

Net als vorig jaar vertrokken maar liefst 20 driejarige Engelse volbloeden van start in de met 650.000 euro gedoteerde 153ste IDEE Duitse Derby over 2.400 meter te Hamburg. Niets nieuws onder de zon zou men denken ware het niet dat de renleiding vergeten was om de relingen naar buiten te verplaatsen zodat alle starters in dezelfde rechte lijn konden vertrekken. Het duurde ruim een half uur voordat die klus was geklaard terwijl de paarden al bij de startboxen gereed stonden. De jockeys waren op zijn zachts gezegd not amused, stapten af en overhandigden de paarden aan de verzorgers.

Nadat de renleiding groen licht gaf vertrok het twintigtal eindelijk van start met als favoriet So Moonstruck onder Frankie Dettori die de geschorste Duitse topjockey Andrasch Starke verving. De finish was spectaculair met vier paarden op rij waarvan jockey Andreas Helfenbein op Schwarzer Peter juichte omdat hij dacht dat hij gewonnen had. De teleurstelling volgde niet lang daarna want het scheelde slechts een neuslengte en niet Schwarzer Peter maar Sammarco (Camelot x Saloon Sold)) onder meervoudig Duitslands kampioenjockey Bauyrzhan Murzabayev werden als winnaars gehuldigd.

Schwarzer Peter en So Moonstruck

Tweede werd Schwarzer Peter en derde So Moonstruck. Maar liefst vijf buitenlandse topjockeys waren ingevlogen en die dreigden vanwege de verlate start van de ren allen hun vlucht te missen. Voor Murzabayev en Helfenbein kreeg de Derby nog een naar staartje omdat beide jockeys in het heetst van de strijd in de laatste honderd meter koers zevenmaal respectievelijk zesmaal hun paard karwatseerden in plaats van de toegestane vijfmaal.

Rijverbod en boete

Eerstgenoemde werd een van 17 dagen en Helfenbein werd een rijverbod van 14 dagen opgelegd. Daarnaast dienden beide jockeys 50% van hun gewonnen prijzengeld in de Derby als boete betalen.

Adrie de Vries

Ondanks al die bijkomstigheden was het een hele mooie en spannende derby en een uitermate succesvolle meeting voor onze landgenoot Adrie de Vries die vijf toprennen van het omlijstende programma won en een verdienstelijke zevende plek in de 153ste Derby bemachtigde.

Vadeni laat tanden zien

Afgelopen zaterdag won de Franse trainer Jean Claude Rouget met de Franse Derby winnaar Vadeni (Churchill x Valdérana) voor eigenaar ZKH Aga Khan deze met ruim 787.000 pond gedoteerde Group I ren over over 2.000 meter op de renbaan van Sandown. Geschiedenis werd geschreven want het was voor het eerst sinds 62 jaar dat een Frans getraind paard deze Group I ren won. Het deelnemersveld bestond uit zes paarden waaronder Mishriff, de winnaar van de Saudi Cup en de Dubai Sheema Classic 2021, Alenquer, Lord North, Bay Bridge en Native Trail. Vadeni won met een halslengte voor Mishriff met een hoofdlengte daarachter de derde aankomende Native Trail. Voor de winnende jockey Christophe Soumillon kreeg de overwinning een staartje omdat hij een rijverbod van 12 dagen kreeg opgelegd.

Overmatige juichbewegingen

De renleiding te Sandown besloot prompt na de finish tot die straf omdat Soumillon ná het passeren van de finishlijn overmatige juichbewegingen maakte, Vadeni daarbij naar buiten liet uitwijken en niet had gezien dat op dat moment Lord North en Native Trail vlak bij hem zaten en hij daarmee een gevaarlijke situatie voor die paarden in het leven riep. Door het naar buiten uitwijken dreigde de als vierde finishende Lord North de derde aankomende Native Trail in te galopperen.

Hoger beroep

Soumillon heeft tegen de lengte van het rijverbod hoger beroep ingesteld dat binnenkort door de Engelse Jockeyclub zal worden behandeld.