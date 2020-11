Bivouac wint voor Godolphin de Darley Sprint

Het Melbourne Spring Carnival is het grootste paardenrennen evenement in Australië. Op de renbaan van Flemington te Melbourne vond vandaag de afsluiting plaats met top rennen waaronder de met 1,5 miljoen dollar-gesponsorde sprintkoers over 1200 meter de Darley Sprint Classic en de met 2 miljoen dollar gesponsorde Group 1 ren over 2000 meter de Seppelt Mackinnon Stakes.

De vierjarige hengst Bivouac (Exceed And Excel x Dazzler) nam het als favoriet op tegen negen overige topsprinters van Australië waaronder Nature Strip (recent gekroond tot Australië’s beste paard van het jaar 2019/2020) en Libertini. Bivouac werd op 17 oktober j.l. tweede in de Everest en won met gemak de Newmarket Handicap (Group I op 7 maart j.l.) Onder jockey Glen Boss vertrok de combinatie en wachtte tot de laatste tweehonderd meter koers rustig af voordat de remmen los gingen. In een opmerkelijke krachtexplosie liet Bivouac zijn tegenstanders achter zich en won de koers gemakkelijk voor Nature Strip en Libertini.

‘Tot later jongens’

Jockey Glenn Boss, die op Sir Dragonet de Cox Plate won en in de stijgbeugels ging staan voordat hij de finishlijn passeerde kreeg toen van het ren comité een boete van 1000 dollar omdat hij die overwinning te vroeg vierde. Vandaag herhaalde Boss zijn houding en stond weer in de stijgbeugels voordat hij met Bivouac finishte maar het leverde hem, met het grote gemak waarmee de combinatie won, nu geen boete op. “Ik heb een aantal van de beste sprinters van Australië bereden en Bivouac steekt daar bovenuit”, aldus Boss. “Toen ik hem in de laatste tweehonderd meter vroeg om te versnellen explodeerde hij zowat en won zo gemakkelijk dat ik denk dat hij een van de beste sprinters aller tijden is. Hij ging regelrecht voorbij aan de overige toppaarden en zei ‘tot later jongens’. Het is een geweldige atleet die niet te negeren valt. Ik bedank alle mensen die achter de schermen voor deze atleten zorgen want het is niet alleen een baan maar ook een liefdesrelatie met de dieren”

Indrukwekkend

“Het was een zeer indrukwekkende prestatie van het paard. Hij heeft een buitengewoon goed karakter, een goede conditie en het temperament om erbij te horen”, voegde trainer James Cummings er aan toe. “Dit jaar won Bivouac al zeven stakes rennen en een Group I (de Newmarket) en vandaag zijn tweede Group I. Als driejarige had hij al twee Group I rennen op zijn naam. Hij is hier, in Australië, gefokt en wij zijn ZKH Sheikh Mohammed dankbaar dat we in Australië zulke paarden kunnen fokken en ermee kunnen koersen”.

Arcadia Queen sluit op koninklijke wijze het Melbourne Spring Carnival

In de Seppelt Mackinnon Stakes, de laatste Group I ren van het Melbourne Carnival, maakte Arcadia Queen (Pierro x Arcadia) haar favorietenrol waar en versloeg onder jockey Luke Currie, die inviel voor jockey William Pike, haar negen medestanders. Arcadia Queen, die derde werd in de Group I de Hyland Race Colours Underwood Stakes, en op 10 oktober j.l. de Group I Caufield Stakes won waarin zij Russian Camelot versloeg, kende een ongelukkig koersverloop in de Cox Plate waar zij als vijfde finishte. Vandaag zette de vijfjarige merrie dat weer recht en won dus binnen een maand een tweede Group I ren met 1 ¾ lengte voor Fifty Stars met ¾ lengte daarachter Melody Belle.

Moeilijke start van het jaar

Arcardia Queen en Luke Currie begonnen het jaar niet al te best. Het paard kampte met hoefproblemen en Currie met een nek- en rugblessure. Het koste trainer Grant Williams en zijn personeel maanden om de hoefproblemen op te lossen en om de merrie voor het lenteseizoen in Victoria klaar te stomen. “Zij was de beste. Zij was een goede driejarige en zij heeft wat problemen gekend, maar zij is terug, heeft twee Group I rennen gewonnen en dat is gewoonweg fantastisch”, aldus een emotionele Williams. Wij nemen haar nu mee naar huis en kijken naar haar herstel voordat wij beslissen wat wij verder gaan doen”

Het internationale deelnemersveld maakt zich nu op voor de grote koersen in Japan (de Japan Cup op 29 november a.s.) en de Longines Hong Kong International Races op 13 december a.s.

Bron: Horses.nl