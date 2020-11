Bob Baffert toont sublieme trainerskwaliteit

De Breeders’ Cup Wereldkampioenschappen vinden sinds 1984 plaats en met 13 Group I rennen en een prijzengeld van ruim 28 miljoen dollar trekt het evenement de beste renpaarden ter wereld aan.

Elke Breeders’ Cup-ren brengt een nieuwe kampioen voort en samen met de Longines Hong Kong International Races in december, de Saudi Cup rennen in februari, het Dubai World Cup Festival in maart en Royal Ascot in juni zet het evenement de toon voor de volbloedindustrie.

Breeders’ Cup Classic een-tweetje voor Baffert

De met 6 miljoen dollar gedoteerde Longines Breeders’ Cup Classic over 2000 meter op zand is de topkoers van het het twee dagen durende evenement en tien Amerikaanse deelnemers waaronder toppers als Tiz The Law, Maximum Security, Tacitus, Improbable en Authentic streden om de eer. Toptrainer Bob Baffert zadelde drie van die deelnemers. Baffert, die recent nog werd aangeklaagd omdat er stoffen die in de dopinglijsten staan in zijn paarden werden aangetroffen (afkomstig van besmet hooi) kende daardoor een moeilijk jaar en verklaarde dat hij er alles aan zou doen om verdere negatieve publiciteit te pareren.

Vierde Breeders’ Cup Classic

Baffert won op vrijdag met de tweejarige Gamine de Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint en liet ook nu weer zijn topkwaliteit als trainer zien door met Authentic de koers voor stalgenoot Improbable te winnen en zijn vierde Breeders’Cup Classic (Bayern, American Pharoah en Arrogate) binnen te halen.

En wéér vergaloppeert het veld zich op de driejarige Authentic

Het spreekwoord ‘een ezel stoot zich enz’ werd door de overige negen deelnemers genegeerd. Net als in de Kentucky Derby die Authentic won nadat hij na driehonderd meter de koers domineerde en de overige jockeys hem lieten begaan met in hun achterhoofd dat hij wellicht moe zou worden en zij hem in de laatste bocht voor de finish konden inhalen, herhaalde zich vandaag hetzelfde tafereel. Authentic zette weer onder jockey John Velazquez van start tot finish de koers naar zijn hand en er kwam niemand aan te pas om hem in te halen. Met het winnen van de Kentucky Derby had Authentic al meer dan 2,8 miljoen dollar verdiend. Door het winnen van de Breeders’Cup Classic ontvangt de eigenaar naast het prijzengeld van 3,1 miljoen dollar tevens de bonus van 1 miljoen dollar die wordt aangeboden door Monmouth Park.

‘Trots op mijn paarden’

“Na de Preakness Stakes blies Authentic naar mijn gevoel te veel en wij hebben hem rustig in training gehouden voor vandaag. Hij heeft de afgelopen weken heel goed gewerkt. Het is een veerkrachtig paard dat al oudere paarden heeft verslagen en waarmee je agressief kan koersen”, aldus Baffert. “Hij wordt steeds volwassener en beter. Jockey John Velazquez kent hem heel goed en heeft hem in zijn ritme gekregen. Ik ben trots op mijn paarden en wát een manier om dit bewogen jaar te eindigen.”

Gedachten bij de koers

“Hoe ouder ik word, hoe emotioneler ik word”, aldus Velazquez. “Bob zei dat ik Authentic aan kop moest brengen zodat het paard met zijn gedachten bij de koers zou blijven. Toen ik aan kop lag deed Authentic alles wat ik van hem vroeg.”

Authentic won met 2 ¼ lengte voor Improbable met een lengte daarachter Global Campaign. Maximum Security, Bafferts derde pupil, finishte als vijfde.

Bron: Horses.nl