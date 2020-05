Britse rensport vanaf 1 juni weer van start

In Groot-Brittannië gaat de draf- en rensport op 1 juni weer van start, zij het achter gesloten deuren. Het eerste evenement op de agenda vindt van 2 tot 8 juni plaats in Newcastle. In de eerste acht dagen van de maand juni vinden er daarnaast wedstrijden plaats in Haydock, Chelmsford City, Newmarket, Lingfield, Yarmouth en Kempton.