Broome wint in recordtijd de Dubai Gold Cup

De zevenjarige Broome (Australia x Sweepstake) won dit weekend voor de Ierse trainer Aidan O’Brien en in de kundige handen van jockey Ryan Moore de met 1 miljoen dollar gedoteerde Dubai Gold Cup. Eindelijk eer voor dit paard dat vaak andere combinaties naar de overwinning had geleid. En in een recordtijd bovendien.

In deze ren over 3.200 meter op gras gingen 15 top stayers (lange afstandspaarden) van start. Tot grote vreugde van de renliefhebbers won Broome. ‘Eindelijk’ werd er links en rechts gefluisterd. Broome heeft de hele wereld al bereisd en veel gekoerst waarbij hij vaak als pacemaker (het tempo bepalende paard voor de stalgenoten) werd ingezet. Maar nu kon het paard vrij koersen zonder zich om stalgenoten te bekommeren.

Uitgekiend

Het zag er aanvankelijk naar uit dat tegenstander Subjectivist, die deze ren in 2021 won, zou gaan winnen. Sujectivist had een nipte voorsprong bij het uitkomen van de laatste bocht. Siskany, een van de vier paarden voor Godolphin in deze ren, kwam toen sterk opzetten maar Ryan Moore had de ren tot in perfectie uitgekiend en liet Broome op het juiste moment los. In een heel spannende finish won de combinatie in een recordtijd met een halslengte voor Siskany met daarachter Subjectivist.

Dapper paard

Voor trainer, jockey en paard was het hun eerste gezamenlijke overwinning. Moore: “Het is een heel dapper paard. Hij is een Groep 1-winnaar, hij heeft een eersteklas vorm en is erg dapper. Het tempo lag hoog en we moesten op een beetje ruimte wachten. Hij heeft mij in de ren alles gegeven en het is een genot om op zo’n paard te rijden. Hij heeft veel gekoerst, loopt altijd goed in zijn koersen en ik ben blij om hier met hem te winnen want een overwinning behalen op een avond zoals deze is erg moeilijk.”

