Bryony Frost en Frodon niet te kloppen in King George VI Chase

Bryony Frost zorgde gisteren met Frodon voor een verrassende overwinning in de prestigieuze King George VI Chase op de renbaan van Kempton Park. Het duo domineerde van begin tot eind en won de race met ruim twee paardlengtes verschil.

“We hebben zojuist de King George gewonnen”, aldus Bryony Frost. “Ik heb absoluut de beste tijd gehad op Frodon – hij heeft gewoon ieders verwachtingen overtroffen. Wat een kerstgeschenk voor zijn eigenaren meneer en mevrouw Vogt.”

Meisjesdroom

“Hij is waar je van droomt als klein meisje, hij was absoluut episch en ik ben Paul (Nicholls, red.) zo dankbaar dat hij me op Frodon heeft laten rijden”, vervolgt Frost, die met deze overwinning ook het record brak van het aantal vrouwelijke jockeys dat deze ren heeft gewonnen en voor trainer Nicholls de twaalfde overwinning in deze race, waarmee hij de meest winnende trainer blijft.

Verrassing

Dat Frodo als eerste over de eindstreep kwam was voor de trainer, die ook de winnaar van de afgelopen twee jaar, Clan des Obeaux in de race had lopen, zelf ook een verrassing. “Frodon heeft het naar zijn zin hier en ik had Bryony de instructie gegeven zo snel te rijden als ze kon en om door te blijven springen. Ik heb serieus met hem getraind de afgelopen weken nadat hij 5 december in de Many Clouds Chase niet zo bijzonder heeft gelopen en hij is helemaal opgebloeid. Wat een fantastisch paard.”

