California Spangle passeert Golden Sixty en wint de Longines Hong Kong Mile 2022

Deze ren over 1600 meter werd in 1991 ter gelegenheid van de Aziatische renconferentie in Hong Kong ingehuldigd en kreeg in 2000 de Group I status. Vele beroemdheden zoals Beauty Generation, Maurice, Able Friend, Good Ba Ba en Ambitieus Dragon hebben de Longines Hong Kong Mile als een van 's werelds elite mijl ren in de afgelopen drie decennia gewonnen.