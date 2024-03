California Spangle wint de Group I Queen’s Silver Jubilee 2024

Na The Citi Hong Kong Gold Cup (gewonnen door Romantic Warrior) vond gisteren de tweede Group I van het seizoen plaats in Hong Kong, The Queen’s Silver Jubilee Cup over 1400 meter en gedoteerd met 13 miljoen Hong Kong dollar. Deze ren maakt deel uit van de Hong Kong Speed series. De winst was voor de zesjarige California Spangle (Starspangledbanner x Pearlitas Passion).

Er vertrokken tien paarden van start waarbij veel aandacht uitging naar toppaard en meervoudige Group I winnaar, Lucky Sweynesse. Hij won afgelopen december de Longines Hong Kong Sprint en is over de afstand van 1400 meter ongeslagen. Ook stonden de ogen gericht op de zesjarige California Spangle, de winnaar van de Group I van de Longines Hong Kong Mile afgelopen december.

Perfecte race

Voor California Spangle was het zijn tweede start over 1400 meter, maar volgens trainer Tony Cruz was dat geen probleem gezien de geweldige prestaties die het paard in de afgelopen zes maanden had laten zien. Cruz kreeg gelijk: de Australische jockey Brenton Avdulla bereed het paard in de ren tot in perfectie. Na de start pakte hij meteen de leiding en daarna was het door blijven koersen en niet meer omkijken. De combinatie won met een lengte voor Galaxy Patch en de derde aankomende Red Lion. Lucky Sweyness werd enigszins teleurstellend vijfde.

Feest

Voor alle betrokken was het dus feest. De erfgenamen van wijlen eigenaar Howard Liang hebben de nalatenschap, waaronder Liang’s paarden, goed beheerd en trainer Cruz droeg de overwinning dan ook aan Liang op. California Spangle zal op 30 maart te Dubai in de met $ 1,5 miljoen gedoteerde Group I de Al Quoz Sprint over 1200 meter starten.