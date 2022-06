Camiel Mellegers blijft vicepresident van de Europese drafbond

Op de 78e algemene jaarvergadering van L'Union Européenne du Trot (UET) is unaniem gekozen om het huidige bestuur een nieuwe termijn aan te laten gaan. Namens de Nederlandse Draf- en Rensport is Camiel Mellegers al enkele jaren afgevaardigd en vervult de rol van tweede vicepresident.

Naast de herbenoeming van het bestuur werden er meerdere belangrijke onderwerpen besproken. In de terugblik op de afgelopen twee jaar werd er stilgestaan bij de impact van corona op de Europese drafsport en op de brute inval van Rusland in haar buurland Oekraïne. Dierenwelzijn was één van de belangrijkste onderwerpen en zal dit de komende maanden ook blijven. Het streven is om de Europese reglementen inzake dierenwelzijn gelijk te krijgen.

Trotting Master

Daarnaast wordt de Trotting Master verder ontwikkeld en wordt de Champions League van de Europese drafsport. Op vijftien tot zeventien grote Group I-koersen door heel Europa zijn kwalificatiepunten te verdienen voor de met 500.000 euro gedoteerde finale. Deze wordt afwisselend verreden op Solvalla (Zweden) of Vincennes (Parijs). In oktober 2023 vindt de finale voor de eerste keer plaats.

Bron: Persbericht