Charlie Appleby domineert de negende Dubai World Cup Carnival meeting

De negende meeting van het Dubai World Cup Carnival was gesponsord met ruim 1,3 miljoen dollar en telde acht rennen. Het was renstal Godolphin van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum die domineerde door vier rennen te winnen en zelfs in de gewonnen rennen als eerste, tweede, derde en vierde te finishen.

Highlight van de avond was de met 300.000 dollar gedoteerde Nad Al Sheba Trophy over 2810 meter op gras. Deze stayers ren (lange afstandsren) is de voorbereiding voor de met 1,5 miljoen dollar gedoteerde Dubai Gold Cup tijdens de Dubai World Cup Festival over 30 dagen. Van de negen deelnemers waren er vijf van Godolphin en haar favoriet Secret Advisor (Dubawi x Sub Rose (Galileo)) onder William Buick won de koers met 1 ¼ lengte voor Dubai Future, Dubai Horizon en Dubhe en vormde daarmee een kwartet voor Godolphin.

Overleg over deelname Dubai Gold Cup

Trainer Charlie Appleby vertelt: “Als driejarige won Secret Advisor de Melrose en dat is een goede ren voor toekomstige stayers. Het was zijn eerste start hier en het paard heeft goed gekoerst. Hij is er nog niet helemaal en wij gaan overleggen of wij hem laten deelnemen aan de Dubai Gold Cup. Mochten wij anders besluiten dan gaat het paard terug naar Europa om hem daar te laten lopen en om hem komende winter weer hiernaartoe vliegen om te trainen voor de rennen te Dubai.”

Vechtersmentaliteit

De tweede ren van de avond was voor tweejarigen over 1600 meter in de met 175.000 dollar gedoteerde Meydan Classic. Wederom bereden door William Buick, vertrok Well of Wisdom (Oasis Dream x Alessandria) goed en liep een perfecte ren. Met een neklengte versloeg de combinatie Silent Night met een lengte daarachter collega Godolphin-paarden Light Blush en Color Image. Appleby vertelt: “Het paard is gewillig en heeft een vechtersmentaliteit laten zien. William was erg tevreden over hem en vooral over zijn bereidheid en vastberadenheid.”

Sensatie

Een sensatie was er in de derde race van de avond, de met 135.000 dollar gedoteerde District One Residence Cup, over 2000 meter op gras die in bliksemstijl werd gewonnen door Star Safari (Sea the Star x Intimhir), wederom voor trainer Charlie Appleby en eigenaar Godolphin. Bereden door Mickael Barzalona, ​​maakte de combinatie in de laatste tweehonderd meter zijn achterstand van zes lengten goed om Franz Kafka vervolgens met een lengte te verslaan en te winnen.

Vierde overwinning

De avond werd afgesloten met een vierde overwinning voor Godolphin en Charlie Appleby. Jockey Mickael Barzalona stuurde Velorum (Sea the Stars x Lily’s Angel) vol vertrouwen in de koers naar de overwinning. Met 2¾ lengte verschil won de combinatie voor Zainhom en Taamol. Appleby vertelt: “Mickael was onder de indruk van hem en wij hebben gebruik gemaakt van het mooie, lage gewicht dat het paard in deze ren droeg. Ik neem aan dat wij met hem teruggaan naar Engeland, maar wij zullen zien wat de handicapper doet voordat wij de volgende plannen maken.”

