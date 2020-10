Chris Waller wint voor vierde keer op rij Group I Turnbull Stakes

De Australische toptrainer Chris Waller schreef alweer geschiedenis door de Turnbull Stakes voor de vijfde keer in zes jaar tijd te winnen: met Preferment in 2015, met kampioensmerrie Winx in 2017 en 2018 en met Kings Will Dream in 2019.

Kennelijk smaakte de onafgebroken rij van overwinningen vanaf 2017 goed want vandaag kon Waller zijn vierde opvolgende overwinning van deze ren vieren nadat zijn vijfjarige pupil Verry Elleegant (Zed x Opulence) de Turnbull Stakes won voor haar stalgenoten Toffee Tongue en Finche. Naast de overwinning bezette de pupillen van Waller dus ook de tweede en derde plaats in deze ren.

500.000 dollar prijzengeld

De Turnbull Stakes over 2000 meter op gras is een van de grote Group I rennen van de Victoria Racing Club die onder meer de Caulfield Cup, de Manikato Stakes, de Cox Plate, de Melbourne Cup en de Victoria Derby in haar voorjaarsprogramma genaamd het Spring Racing Carnival heeft staan. De Turnbull Stakes ren voor vierjarige en oudere paarden werd verreden op de Flemington renbaan van Melbourne. Het totale prijzengeld bedroeg 500.000 dollar en het is een van de belangrijkste rennen ter voorbereiding op de Caulfield Cup, de Cox Plate en de Melbourne Cup.

Verry Elleegant

Verry Elleegant heeft onder de hoede van Waller’s trainerskwaliteiten de Group I rennen de Winx Stakes en de George Main Stakes op 22 augustus en op 19 september op haar overwinningslijstje bijgeschreven en heeft met de overwinning van de Turnbull Stakes nu vijf Group I rennen op haar naam staan en ruim 3,7 miljoen dollar aan prijzengeld gewonnen. Verry Elleegant werd bereden door jockey Mark Zahra. Voor Zahra was het zijn eerste rit op de merrie en hij zal haar ook in de Caulfield Cup gaan berijden.

Vechter

Waller: ”Verry Elleegant, Toffee Tongue en Finche liggen op schema en staan alle drie ingeschreven voor de Caulfield Cup. Verry Elleegant is een stoere merrie en vocht de ren tot op de laatste meter uit. Toffee Tongue deed het perfect, want het was voor haar de eerste koers tegen hele sterke deelnemers en Finche liet een geweldige prestatie zien, omdat hij tijdens de hele koers veel werk heeft verzet.”

Bron: Horses.nl