Chrono Genesis prolongeert de Takarazuka Kinen

De Takarazuka Kinen over 2.200 meter op gras voor driejarige en oudere paarden staat op de vijfde plaats in de top 100 van de beste Group I rennen ter wereld. Met een snelheidsuitbarsting in de laatste driehonderd meter prolongeerde Chrono Genesis (Bago x Chronologist) haar overwinning van vorig jaar en won met 2 ½ lengte voor Unicorn met een halslengte daarachter Lei Papale.

Vandaag werd de 62ste editie van deze ren gehouden op de Hanshin Racecourse en het is de laatste Group I ren van de eerste helft van dit jaar te Japan want traditiegetrouw zullen de overige grote Group I rennen in de herfst plaatsvinden. Alle dertien deelnemers hadden al een of meerdere Group rennen gewonnen of finishten daarbij bij de eerste drie dus het deelnemersveld was van heel hoge kwaliteit.

Chrono Genesis

Met een snelheidsuitbarsting in de laatste driehonderd meter prolongeerde Chrono Genesis (Bago x Chronologist) haar overwinning van vorig jaar en won met 2 ½ lengte voor Unicorn met een halslengte daarachter Lei Papale. Chrono Genesis is sinds 1960 het tweede paard dat deze ren in twee opeenvolgende jaren won en heeft nu vier Group I overwinningen op haar naam staan.

Vol vertrouwen

Trainer Takashi Saito vertelt: “Afgelopen maart had zij een ongelukkig koersverloop in de Dubai Sheema Classic maar ze liep nog steeds goed. Nadat ze naar Japan was teruggekeerd en de quarantaine had voltooid ging ze vervolgens naar Northern Farm Shigarakien, op 2 juni j.l. keerde zij hier op stal terug en zij was vrij snel weer in haar gebruikelijke doen. Zij ziet er gespierd uit en heeft zich in de koersen verbeterd. De startboxloting was goed en alles bij elkaar genomen zag het er goed uit.”

39st G1-overwinning voor Lemaire

Jockey Christophe Lemaire die de geblesseerde jockey Yuichi Kitamura in deze ren verving en Chrono Genesis voor het eerst in deze ren bereed kon zijn 39e G1-overwinning vieren en zei dat de merrie in de training al haar goede vorm had laten zien en dat het belangrijk was om haar ontspannen te houden. “Wij konden in een goede positie achter Lei Papale koersen en de merrie strekte zich heel goed uit. Zij kan goed uit de voeten op een zachte ondergrond dus ik denk dat zij vooral in Frankrijk goed zal kunnen gaan presteren.”

1,2 miljoen euro prijzengeld

Chrono Genesis behaalde met haar overwinning ruim 1,2 miljoen euro van het totale prijzengeld voor deze ren van 2,6 miljoen euro binnen en mag nu weer automatische deelnemen aan de Breeders ‘Cup te Keeneland en aan de Cox Plate in Australië.

