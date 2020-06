Chrono Genesis wint met overmacht de Takarazuka Kinen

De Takarazuka Kinen over 2.200 meter op gras voor driejarige en oudere paarden staat op de vijfde plaats in de top 100 van de beste Group I rennen ter wereld. Vandaag werd de 61ste editie van deze ren gehouden op de Hanshin Racecourse en het is de laatste Group I ren van de eerste helft van het jaar in Japan. Traditiegetrouw zullen de overige grote Group I rennen in de herfst plaatsvinden. Onder de achttien deelnemers bevonden zich maar liefst acht Group I winnaars.

Er zijn pas vier merries in de geschiedenis van deze ren die deze gewonnen hebben en vandaag voegde Chrono Genesis (Bago x Chronologist) zich aan dat lijstje toe. De vierjarige merrie is tien keer gestart waarvan zij vijf keer won en vier plaatsgelden verzilverde.

Vol vertrouwen

Trainer Takashi Saito verwachtte al dat de merrie weer een grote prestatie zou neerzetten. “De laatste keer (de Kyoto Kinen in februari) vertrok zij uit een van de buitenste startboxen en kwam snel in een positie terecht waarin zij zich vrij kon bewegen en toen tweede werd. Op vijf juni j.l. werd haar trainingsprogramma hervat en het was duidelijk dat de merrie zich nog meer verbeterde. Ze is in goede vorm, ontspannen en de afstand is goed voor haar. Zelfs als de baan door regen zwaar zou zijn maakte ik mij geen zorgen omdat de merrie altijd alles geeft. Jockey Yuichi Kitamura heeft haar altijd bereden, dus hij weet wat hij moet doen” Kitamura voegde daar aan toe dat Chrono Genesis in haar laatste trainingswerk een goede tijd heeft neergezet en dat zij een ontspannen en krachtig paard is dat goed in ritme komt in een koers.

Zes lengten voorsprong

Vandaag vertrok Chrono Genesis uit startbox 16 en won met zes lengten gemakkelijk voor de tweede aankomende Kiseki (de winnaar van de Japanse St. Leger 2017 en vorig jaar tweede werd in deze koers achter Lys Gracieux én in de Japan Cup tweede werd achter supermerrie Almond Eye) en met elf lengten op de derde aankomende Mozu Bello.

Prijzengeld

Chrono Genesis behaalde met haar overwinning een klein 1,5 miljoen euro van het totale prijzengeld voor deze ren van 2,7 miljoen euro binnen, en mag nu automatische deelnemen aan de Breeders ‘Cup te Keeneland en aan de Cox Plate in Australië.

Bron: Horses.nl