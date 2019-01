Voor het eerst sinds het ontstaan in 2017 van de Pegasus World Cup werd de race gesplitst in twee races: de Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes op de grasbaan met een prijzengeld van 7 miljoen dollar en de Pegasus World Cup op de zandbaan met een prijzengeld van 9 miljoen dollar.

Slecht weer leidde tot switchen van koersoppervlak en daarmee tot veel schrappers.

Het regende zoveel de afgelopen dagen dat de zandbaan van Gulfstream Park (Florida) in een immense modderpoel veranderde. De zandbaan werd als “sloppy” gekwalificeerd en om de grasbaan in een redelijke staat te behouden voor de inauguratie van een van de twee topraces van zondag besloot de renleiding dat races 1,3 en 5 in ieder geval switchten van de grasbaan naar de zandbaan. Dat leidde er vervolgens toe dat meer dan de helft van de ingeschreven paarden in die races werden teruggetrokken door hun eigenaren of hun trainers.

Comeback

Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes (Group I) levert comeback op voor Bricks And Mortar

Van de tien deelnemers was het Bricks And Mortar (Giant’s Causeway x Beyond the Waves) die voor trainer Chad Brown de beloning leverde voor het immense geduld dat hij met hem had. Het paard heeft na een aantal blessures meer dan een jaar niet gekoerst en om hem weer aan het koersgebeuren te laten wennen heeft Chad hem op 22 december j.l. laten racen. Het paard won die race en dat maakte dat hij werd ingeschreven voor de inaugurele race van zondag.

Geduld

Het is weer een prachtig voorbeeld van hoe met een paard om te gaan en om geduld te betrachten. Met liefst drie lengten voorsprong won Bricks and Mortar voor Magic Wand (Galileo x Prudenzia) van Ierlands toptrainer Aidan O’Brien en de derde aankomende Delta Prince, bereden door Frankie Dettori. De in Japan gefokte favoriet Yoshida die ook ingeschreven staat voor de Dubai World Cup op 30 maart a.s. kwam er niet aan te pas.

City of Light wint met gemak de Pegasus World Cup

Zowel City of Light (Quality Road x Paris Notion) als Accelerate (Lookin at Lucky x Issues) hebben een Breeders’Cup gewonnen, de ene de Dirt Mile en de andere de Classic. Beide paarden waren topfavoriet en koersten zondag voor het laatst in hun carrière en gaan daarna met onmiddellijke ingang in de fokkerij van Lane’s end Farm te Kentucky als dekhengsten fungeren. Voor het dekgeld van City of Light betekent de fenomenale overwinning van de Pegasus World Cup van vandaag een boost, voor dat van Accelerate, die voor de derde keer op rij aan de Pegasus World Cup deelnam, valt dat nog te bezien. Accelerate hield City of Light in de race goed bij tot in het midden van de laatste bocht. Met nog 400 meter te gaan begon City of Light aan zijn versnelling en won met ruim 5 lengten zeer overtuigend voor de nog sterk koersende Seeking the Soul en de derde aankomende Accelerate.

Bron: Horses.nl