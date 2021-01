Colonel Liam en Knicks Go winnaars van de Pegasus World Cup rennen 2021

Na het verlagen van het prijzengeld en het verboden maken van het middel Lasix, daalde ook ook het aantal deelnemers aan de Pegasus World Cup en deden er zelfs geen internationale deelnemers mee. Dat gold ook voor Pegasus Turf Invitational Stakes, die dit weekend plaatsvond. Het waren uiteindelijk Colonel Liam en Knicks Go, die hun favorietenrol waarmaakten en er met de overwinning vandoor gingen.

Het prijzengeld van de Pegasus World Cup voor 2017 van 12 miljoen dollar werd voor 2020 al drastisch verlaagd naar 7 miljoen dollar waarvan 3 miljoen voor de winnaar. Voor 2021 bedroeg het totale prijzengeld 3 miljoen dollar waarvan 1.890.000 dollar voor de winnaar. De bombarie waarmee de Stronach Group de inaugurele ren in 2017 als ’s werelds rijkste ren lanceerde heeft in vijf jaar tijd enorm ingeboet en staat nu onderaan in de top 10 van ’s werelds rijkste rennen.

Medicijngebruik verboden

Voor deelname aan de rennen is met ingang van vorig jaar het gebruik van alle medicijnen, inclusief Lasix, verboden. De Stronach Group kondigde die maatregel als de start van een ‘nieuw tijdperk’ voor de Noord-Amerikaans volbloedrennen aan. Een nobel streven maar die maatregel leverde gelijk een minder aantal inschrijvingen van de in de USA getrainde paarden op waarvan het gros Lasix krijgt toegediend.

Geen internationale deelnemers meer

De winnaar van de Pegasus World Cup krijgt automatisch een uitnodiging voor de Saudi Cup, zelfs indien de eigenaar het paard nog niet eerder voor de Saudi Cup zou hebben ingeschreven. Vorig jaar verschenen er al veel minder internationale deelnemers aan de Pegasus World Cup aan de start en dit jaar geen enkele en dat heeft niets met Covid-19 gerelateerde zaken zoals vervoer van paarden van Europa naar de USA te maken.

Colonel Liam wint de Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes

De in 2019 gecreëerde de Pegasus Turf Invitational Stakes op gras over 1900 meter kende aanvankelijk een prijzengeld van 7 miljoen dollar waarvan 3 miljoen voor de winnaar. Dat prijzengeld werd voor 2020 en 2021 verlaagd naar 1 miljoen dollar in totaal waarvan 630.000 dollar voor de winnaar. Met 12 deelnemers aan de ren waarvan er drie door Todd Pletcher worden getraind waren het diens pupillen Colonel Liam, Largent en Social Paranoia die als eerste, tweede en vierde finishten. Colonel Liam (Liam’s Map x Amazement) gold als favoriet en maakte die rol waar. Hoewel het paard 300 meter voor de finish naar de buitenkant van het veld uitweek bleef topjockey Irad Ortiz Jr met een sterke finish een neklengte stalgenoot Largent voor.

Knicks Go dominant in de Pegasus World Cup

In een weinig spannende ren over 1800 meter op zand nam favoriet Knicks Go (Paynter x Kosmo’s Buddy) vanaf de start de kop en gaf die niet meer af. Onder Joel Rosario won Knicks Go gemakkelijk met 2 ¾ lengte voor Jesus’Team en de derde aankomende Independence Hall.

Uitnodiging

Knicks Go is eigendom van de Korea Racing Authority heeft door zijn overwinning een gegarandeerde uitnodiging voor de Saudi Cup op 19 februari a.s. bemachtigd. “Vorig jaar werd Knicks Go bij mij in training gezet en sindsdien heeft hij alleen maar gewonnen. Alle lof voor de vijfjarige, de jockey en vooral mijn personeel die hier een prima prestatie hebben neergezet”, aldus trainer Brad Cox. “Eerst gaan wij kijken hoe Knicks Go zich van deze ren gaat herstellen en dan gaan wij puzzelen en overleggen met de eigenaar of wij Knicks Go naar de Saudi Cup in februari laten gaan of dat wij voor de Dubai World Cup op 27 maart a.s. gaan”

Bron: Horses.nl