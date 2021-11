Contrail wint tijdens zijn afscheidsren de 41ste Longines Japan Cup

Vandaag vond de 41ste versie van de prestigieuze Japan Cup plaats. Longines sponsorde het prijzengeld van deze ren over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere Engelse volbloeds met ruim €5,2 miljoen. Het is een van ’s werelds belangrijkste Group I rennen en dit jaar was er weer een deelnemersveld van 18 paarden. Naast veelvuldige Group I winnaars streden drie buitenlandse deelnemers tegen elkaar: Japan en Broome van trainer Aidan O’Brien en Grand Glory, van trainer Gianluca Bietolini. Contrail (Deep Impact x Rodochrosite) de Triple Crown winnaar van vorig jaar en die in de Japan Cup editie van vorig jaar met 1 ¼ lengte door de Japanse supermerrie Almond Eye werd verslagen, nam vandaag revanche en won de 41ste Japan Cup.

Het was Authority die aanvankelijk het tempo bepaalde om de koppositie met nog 1200 meter te gaan vervolgens af te staan aan Kiseki die vanaf de buitenkant van het veld aan kwam stormen en zoals gebruikelijk een stevig tempo neerzette. Met nog vijfhonderd meter te gaan moest Kiseki echter de pijp aan Maarten geven en dat gaf Authority weer een goede kans op de overwinning. Jockey Yuichi Fukunaga op Contrail dacht daar aanmerkelijk anders over en stuurde Contrail in de laatste tweehonderd meter als een speer naar voren en de combinatie won met twee lengten voor Authority en de derde aankomende Shahryar. Van de Europese deelnemers finishte Grand Glory als vijfde terwijl Japan en Broome als achtste respectievelijk elfde finishte.

Verder de fokkerij in

Contrail gaat vanaf vandaag de fokkerij in bij het Shadai Stallion Station te Japan. Voor Contrail was het zijn achtste overwinning uit elf starts waaronder vijf Group I rennen en de vierjarige hengst schreef met zijn overwinning van vandaag ruim € 2,4 miljoen euro op zijn conto bij. Trainer Yoshito Yahagi “ik heb gemengde gevoelens. Het aanvankelijk lage tempo baarde mij een beetje zorgen maar wij hebben hem tot in de perfectie getraind. De afgelopen twee weken hebben wij hem naast de normale training ook in het zwembad laten lopen en op 17 november hebben wij hem tegen twee stalgenoten snelwerk laten doen en hij haalde die twee moeiteloos in. Ik moet toegeven dat ik tijdens de twee jaar dat hij op stal stond onder veel druk stond, maar ik denk dat het mijzelf ook heeft geholpen om volwassener te worden en ik kan het paard niet genoeg bedanken”



Bron: Persbericht