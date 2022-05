Danny Brouwer met ‘koopje’ naar prestigieuze finale

Danny Brouwer (24) is een van de jongste draver-trainers van Nederland. Gevestigd in Oudeschoot maakt Brouwer naam en faam door met zijn paard, de pas vierjarige Luuk Schermer, furore te maken op de internationale drafbanen. Familie Brouwer kocht Luuk Schermer destijds als jaarling voor slechts een paar duizend euro en sindsdien is het bijna een sprookje.

Aanstaande zaterdag start Luuk Schermer in de grote finale van de STL Klass 2 in Stockholm. Op de baan van Solvalla zal Danny’s broer en collega Micha de leidsels ter hand nemen en, in hét drafsport weekend van Europa, onder toeziend oog van 40.000 toeschouwers, strijden voor deze prestigieuze titel.

Bijna een sprookje

Luuk Schermer werd als eenjarige draver door Danny Brouwer, samen met zijn broer Micha en vader Willem op een veiling werd gekocht voor slechts een paar duizend euro. Sindsdien is het bijna een sprookje. Onlangs wonnen de Brouwers het hoog aangeschreven Schwarzer – Steward rennen in Hamburg. Daarna volgde een magnifiek optreden in Denemarken waar in het weekend van de Copenhagen cup Luuk Schermer op imposante wijze zijn race op de baan van Charlottenlund wist te winnen.

Niet voor de ambiance

De uitnodiging om op de mooiste en belangrijkste drafbaan van Europa te mogen starten is al fantastisch. Maar de Brouwers komen niet voor de ambiance: zij willen winnen. Dat zou ook zomaar kunnen gebeuren want zowel de Brouwers als toppaard Luuk (5 uit 5) steken in grootse vorm.

Lange reis

Voor zo’n droomscenario zich kan ontvouwen staat er een lange reis naar Zweden op de agenda. Aanstaande donderdag vertrekt Danny vanuit Oudeschoot met zijn paard naar het Zweedse Malmö waar zal worden overnacht. Op vrijdag maken zij dan de 6 uur durende trip naar Solvalla, Stockholm, waar zaterdag de grote finale op het programma staat.

