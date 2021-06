Danon Kingly verslaat supermerrie Gran Alegria in de Yasuda Kinen

De Yasuda Kinen, de Group I ren over 1600 meter te Tokyo staat in de top 25 van de belangrijkste Group I rennen ter wereld en trekt normaliter internationale deelnemers aan. Net als vorig jaar waren het ook dit jaar alleen maar Japanse paarden die om de eer en glorie streden. Anders dan op andere internationale renbanen is het prijzengeld in Japan niet gehalveerd zodat de 14 deelnemers konden strijden om ruim 2,7 miljoen euro waarvan 1,2 miljoen voor de winnaar.

Het deelnemersveld bevatte meervoudige Group I-winnaars en al eerdere winnaars van deze ren. Grote favoriet was Gran Alegria (Deep Impact x Tapitsfly), die haar titel van vorig jaar zou kunnen prolongeren. Het was outsider Danon Kingly (Deep Impact x My Goodness) die met een hoofdlengte de supermerrie op de finishlijn versloeg. De vijfjarige hengst bevond zich net als Gran Alegria tijdens de koers in de achterhoede van het deelnemersveld en bij het uitkomen van de laatste bocht besloot jockey Yuga Kawada om over het midden van de baan naar voren te komen.

Vechtersmentaliteit

Met een vastberaden en gestrekte galop liet Danon Kingly zien dat hij een vechtersmentaliteit heeft, want de hengst verzwakte geen moment in de aanloop naar de finish, terwijl medestrijders Indy Champ en Schnell Meister dat zichtbaar wel deden. Favoriet Gran Alegria liep zich vast achter een aantal deelnemers die voor haar naar de finish koersten en begon te laat aan haar opmars die haar hoogstwaarschijnlijk de overwinning heeft gekost. Voor Danon Kingly was het zijn eerste Group I overwinning.

Goed ritme

Jockey Yuga Kawada, die deze ren nu drie keer heeft gewonnen, vertelt: “Danon Kingly voelde zich een beetje gespannen toen hij de baan op ging, maar hij had tijdens de koers een goed ritme tijdens en nog veel energie over. Net zoals ik hoopte reageerde hij goed en hij heeft vandaag zijn ware kracht getoond”.

Deep Impact

Weer laat de vorig jaar overleden dekhengst Deep Impact zijn kwaliteit zien. Deep Impact is wereldwijd een icoon en zijn afstammelingen hebben duidelijk zijn genen: zaterdag won afstammelinge Snowfall de Cazoo Oaks te Epsom in Engeland en zowel de winnaar als de tweede aankomende in de Yasuda Kinen stammen van de immens populaire dekhengst af.

