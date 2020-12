Danon Smash wint zijn eerste Group I met de Longines Hong Kong Sprint 2020

Nadat Ryan Moore eerder op de dag al een Group I overwinning opeiste met de driejarige Mogul, stuurde de jockey in de Longines Hong Kong Sprint, het vijfjarige Japanse paard Danon Smash als eerste over de eindstreep.

De Longines Hong Kong Sprint over 1200 m op gras was aanvankelijk een koers over 1000 m in een rechte lijn. In 2006 werd de afstand verlengd naar 1200 m mét een bocht. De ren staat inmiddels op de 24ste plaats van de top 100 Group I rennen. Longines sponsorde de race voor het eerst in 2012 en het prijzengeld is verhoogd naar een kleine 2,3 miljoen euro. In 1999 werd deze ren aan het vier Group I tellende internationale programma toegevoegd.

Internationaal trio

Onder het internationale trio van inzendingen bevonden zich de winnaar van de Sprinters Stakes 2019 Tower Of London van Godolphin, Danon Smash, die dit jaar achter Gran Alegria in de Sprinters Stakes tweede werd en de uit Singapore afkomstige Inferno die aldaar uit zijn negen starts acht maal won en nu zijn debuut in een internationaal veld maakt. De meeste aandacht ging uit naar de door Caspar Fownes in Hong Kong getrainde vijfjarige Classique Legend. De schimmel, die een tripje naar Australia maakte en daar de met 15 miljoen dollar gedoteerde Everest won en zeven individuele Group 1 winnaars zijn hielen liet zien, werd op 10 november j.l. naar Hong Kong teruggevlogen. De zesvoudige winnaar werd de afgelopen vijf weken voor vandaag klaar gestoomd en Fownes verklaarde na de trainingen dat hij tevreden was en niets meer aan de conditie van het paard kon toevoegen. Het paard vertrok goed uit de startbox 1 maar zat gelijk achteraan in het veld en kwam er niet meer aan te pas.

Startboxloting

De startboxloting is altijd een grote zorg voor de sprinters en men hoopt zoveel mogelijk aan de binnenkant van de baan te loten omdat het slechts 300 meter van de startboxen naar de eerste bocht is. Kortom, de sprint races te Sha Tin zijn verre van gemakkelijk en men verwachtte dat het tempo hoog zou liggen. Een loting in de buitenste box kan echter ook als een uitdaging worden gezien. Dat demonstreerde ’s werelds meest verdienende jockey João Moreira in 2015 op Peniaphobia die van meet af de ren leidde en won. De keerzijde is wel dat paarden die aan de buitenkant starten en vroeg in de koers al snelheid missen het verder wel kunnen vergeten. Dat gold echter niet voor het vijfjarige Japanse paard Danon Smash (Lord Kanaloa x Spinning Wildcat) die ook vanuit startbox 14 vertrok en in het midden van het veld aan de koers deelnam.

Tweede overwinning voor Moore

Bereden door Ryan Moore versloeg Danon Smash in een tactisch sterke koers en met een prachtige finish Jolly Banner en de derde aankomende Rattan. Voor Ryan Moore begon de dag dus uitstekend met twee Group I overwinningen en met wellicht een derde in het verschiet op Magical die hij in de Longines Hong Kong Cup later vandaag zal berijden. Danon Smash heeft door het winnen van deze koers nu ook een Group I overwinning op zijn palmares staan en Moore zei na afloop dat hij had genoten van de koers en van Danon Smash die hem een plezierige rit bezorgde.

