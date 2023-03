Danyah en Sibelius winnen sprintkoersen Dubai

Dit weekend waren op de Dubai World Cup rennen twee sprintkoersen ingeroosterd. Een over 1.200 meter op gras en een over 1.200 meter op zand. De Al Quoz Sprint op gras werd gewonnen door Danyah met Dane O'Neill aan boord. De Dubai Golden Shaheen op zand ging naar Sibelius, gereden door Ryan Moore.

De met $ 1,5 miljoen door Azizi Developments gesponsorde Group I ren ‘Al Quoz Sprint’vindt plaats op gras over 1,200 meter. Het internationale deelnemersveld kwam dit weekend uit alle hoeken van de wereld en de 16 paarden waren alle zeer aan elkaar gewaagd. Het was de zesjarige deelnemer Danyah (Invincible Spirit x Cuis Ghaire) die voor trainer Musabbeh Al Mheiri, eigenaar Shadwell en jockey Dane O’Neill de ren won voor de Verenigde Arabische Emiraten. Danyah deed dat met een hoofdlengte voorsprong op de uit Australië afgereisde The Astrologist.

Druk

Danyah zette het deelnmersveld zwaar onder druk toen hij door het midden van de baan richting finish vloog, met nog vijftig meter te gaan. Sinds zijn aankomst in de Emiraten koerste het paard over 1.400 en 1.600 meter maar kennelijk ligt de afstand van 1.200 meter hem beter. Derde werd Al Suhail van Godolphin. Trainer Al Mheiri na afloop: “Wij vonden dat hij genoeg snelheid had om goed te kunnen sprinten en om misschien bij de eerste finishers te eindigen en met prijzengeld naar huis te gaan. Maar om te winnen is een heel leuke verrassing. Grote lof voor Shadwell hoe ze het gepland hebben en het is een speciale dag voor ons allemaal.” Voor de als tweede aankomende Astrologist staat een reis naar Royal Ascot gepland. Het paard zal vanuit Dubai naar trainer Marco Botti in Newmarket gaan.

Sibelius wint Golden Shaheen

Enkele van de snelste paarden ter wereld namen het tegen elkaar op in de met 2 miljoen Dubai Golden Shaheen gesponsord door Nakheel over 1.200 meter op zand. Deze sprintkoers wordt als een van de meest opwindende rennen beschouwd. De afgelopen vier jaar wonnen de sprinters uit de Verenigde Staten deze ren en dit jaar was dat niet anders. Met een formidabel team van vier paarden won bezetten de Amerikanen de eerste, derde, vierde en vijfde plaats. Het paard Switzerland uit Emiraten werd tweede en verstoorde met een neuslengte het kwartet uit de VS. De Ierse topjockey Ryan Moore werd geboekt om de vijfjarige Sibelius (Not This Time x Fiery Pulpit) te berijden.

Tweede van de dag

Moore, die eerder met Broome de Dubai Gold Cup won, kon de tweede overwinning van de avond op zijn palmares bijschrijven. In een prachtige finish met vier paarden op rij won Sibelius nipt. Met nog tweehonderd meter te gaan leek het er op dat de finish een volledig Amerikaans feestje zou worden, dat werd uitgevochten tussen Frankie Dettori op Hopkins en Tyler Gaffalione op Gunite. De ren veranderde echter van kleur toen Switzerland door Tadhg O’Shea langs de buitenkant van het veld werd gelanceerd en door Moore die langs de reling koerste. De jonge Ierse trainer Jeremiah O’Dwyer: “De ren verliep helemaal zoals ik voorspeld had. Sibelius startte traag maar als je een topjockey als Ryan Moore hebt, dan weet je dat hij elk paard uit de problemen haalt. Ik ben de eigenaren dankbaar. Zij laten mij mijn werk doen en bemoeien zich er nooit mee. Hij traint als een goed paard, hij gedraagt zich als een goed paard, hij koerst als een goed paard.”

Bron: Horses.nl