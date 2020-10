Daring Tact wint de Triple Crown

Terwijl gisteren het Europese renseizoen met de Qipco Champions Day werd beëindigd staan er in het verre Oosten, Australië en in America de komende maanden grote Group I rennen op het programma waar de nodige Europese paarden zullen voor worden ingevlogen.

Op de binnenste grasbaan van de renbaan te Kyoto waar, door de versoepeling van de Covid-19-maatregelen, weer publiek aanwezig mocht zijn werd vandaag de Group I de Shuka Sho verreden. De ren over 2.000 meter is de laatste van de drie Triple Crown rennen voor driejarige merries. De aftrap begon in het voorjaar met de Oka Sho (de Japanse 1000 Guineas) over 1600 meter en de Yushun Himba (Japanse Oaks) over 2400 meter die beide gewonnen werden door Daring Tact. Er vertrokken 18 driejarige Japans gefokte merries van start. Na de volgende Group I ren (de Japanse St. Leger) op 1 november a.s. zal de renbaan in verband met verbouwingswerkzaamheden, die ruim twee jaar in beslag zullen nemen, voorlopig worden gesloten. In 2018 won Almond Eye er de Triple Crown en de kroning van Daring Tact van vandaag is een prachtige pluim op de hoed voor de renbaan te Kyoto.

Zorgvuldige voorbereiding

Daring Tact (Ephiphaneia x Daring Bird) werd zorgvuldig door trainer Haruki Sugiyama voor deze ren voorbereid. De merrie zette in de laatste 600 meter in de Oaks de snelste tijd ooit neer en ondanks het feit dat de renbaan van Kyoto een kortere rechte lijn naar de finish heeft dan die van Tokyo en Hanshin was het vertrouwen in haar groot. De merrie gold vandaag als torenhoge favoriet en die rol paste haar goed: Daring Tact won met enorm kracht- en machtsvertoon en snelheid de met $ 2 miljoen gedoteerde Shuka Sho voor Magic Castle en Soft Fruit en werd als eerste ongeslagen merrie ooit werd gekroond met de Triple Crown 2020.

Daring Tact

Trainer Sugiyama: “De merrie was vorige week in de training evenwichtig en ontspannen. Ze is mentaal volwassen geworden en heeft wat kilo’s aan gewicht (spieren) gewonnen” Jockey Kohei Matsuyama: “in de Oka Sho was de grond zo slecht dat ik niet dacht dat zij zou winnen, maar zij deed het toch en liet toen al zien hoever zij boven de andere merries uit torende. In de 800 meter langere Yushun Himba maakte ik mij een beetje zorgen of ze het goed zou doen, maar ze kon zich inhouden en iets aan uithoudingsvermogen overhouden voor de finish en vloog in de slotfase. Toen ik na de zomer terugkeerde naar Ritto (een van de Japanse trainingscentra) voelde ik dat ze mentaal en fysiek volwassener en sterker was geworden”.

Bron: Horses.nl