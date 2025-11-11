De 53e Prijs der Giganten belooft een mega editie te worden

Vrijdagavond 14 november is het weer zover: hét mooiste evenement van het jaar op drafbaan Victoria Park Wolvega! De beste paarden en pikeurs uit Europa komen dan naar Friesland voor de 53e editie van de Prijs der Giganten. Deze toprace over 2100 meter kent een prachtige erelijst en wordt voor het vierde jaar op rij gesponsord door familie De Bruin van Merwestaal Moerdijk. De staalgigant bestaat 90 jaar en pakt groots uit.

Favoriet in de Prijs der Giganten is de Italiaanse toppikeur Alessandro Gocciadoro die deze prestigieuze race al tweemaal wist te winnen als trainer met Zaccaria Bar (2022) en Zeudi AMG (2023). Dit jaar stapt hij zelf achter de zesjarige topmerrie Diva EK die met startnummer acht een moeilijk nummer heeft geloot.

Ideal San Leandro met Jaap van Rijn

Vanuit Zuid-Frankrijk maakt de Nederlandse toptrainer Richard Westerink de reis naar Wolvega met Ideal San Leandro. De fraaie vos was in een recent verleden al succesvol in New York en Stockholm en zijn vorm lijkt weer stijgende. Hij wordt voor de gelegenheid gereden door de Nederlands kampioen Jaap van Rijn. De miljonair Elvis du Vallon is de hoop voor België en de Duitse drafsportliefhebbers duimen voor Jimmy Ferro BR.

De Nederlandse eer wordt verdedigd door drie deelnemers: Hades de Vandel, Kevin Prince en Niagara River. Zij zouden allemaal niet verrassen met een podiumplek.

Entreekaartjes voor 10 euro per persoon

Ook het bijprogramma mag er zijn met vele topkoersen en circa 300.000 euro prijzengeld. Aanvang van het evenement is 16.00 uur. Dan worden de poorten aan de Drafsportlaan 20 te Wolvega geopend. Er is gratis parkeren en de mensen die geen VIP-ticket hebben, kunnen een entreekaartje kopen aan de kassa voor 10,- euro per persoon. Deze raken niet uitverkocht.

Tot 18 jaar gratis toegang

Tot 18 jaar is er gratis toegang. Kom naar Wolvega voor een prachtig evenement vol met topsport, sfeer en beleving! Na afloop is er live muziek met onder andere Bjorn Klok en Sani van Mullem om deze memorabele avond feestelijk af te sluiten.

Bron: Persbericht