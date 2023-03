De editie van 2023 was een van de mooiste Dubai World Cup rennen

De grote internationale deelnemersvelden in de negen rennen van de Dubai World Cup waren in de editie van dit jaar subliem. Japan zette zich weer op de kaart met drie overwinningen en vloog 27 paarden in. Het fokkerij programma van Japan waarmee zij een kleine dertig jaar geleden begon werpt zowel nationaal als internationaal bezien haar vruchten af.

Opvallend was dat op Bathrat Leon en Gunite na zowat alle paarden die aan de Saudi Cup rennen op 25 februari j.l. hebben deelgenomen een maand later niet presteerden zoals van hun trainers verwacht werd. Twee Group rennen in een maand tijd koersen vergde kennelijk toch teveel van de favorieten. De winnaars van de koersen op Super Saturday bewezen dat de paarden die niet in Saudi-Arabië hebben gekoerst hen kunnen verslaan. Opvallend was ook dat de eerst finishende paarden in het merendeel van de rennen in de eerste zeven startboxen van start gingen en dat de USA de beste sprinters op zand levert.

Vier overwinningen voor UAE

Met vier mooie overwinningen voor paarden uit de UAE, een voor Ierland en voor de USA en drie voor Japan, Broome die de Gold Cup wint, een hattrick voor de UAE trainer Doug Watson en het paard Lord North en dubbele overwinningen voor topjockeys Ryan Moore en Christophe Lemaire was het een meer dan geslaagde en gemêleerde Dubai World Cup 2023.

Bron: Horses.nl