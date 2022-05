‘De opvolger’ nieuwe documentaire over grootste dravertrainer van Nederland￼

Richard Westerink (43) uit Apeldoorn is de meest succesvolle dravertrainer en fokker van Nederland. Hij is gevestigd in Frankrijk – het grootste drafsport land ter wereld – waar hij in de afgelopen jaren met een geweldige aanpak naar veel successen reed.

Thom Verheul, film- en documentairemaker, volgde Richard Westerink ruim een jaar op de voet. Hij kreeg daarmee een uniek beeld van het gejaagde sportleven dat Westerink al van jongs af aan leidt. Een leven van uitersten waar het verschil tussen succes en falen wordt bepaald door de kleinste details. Samen met zijn superpaard Etonnant reist Westerink van Cagnes-sur-Mer naar Normandië en van Parijs tot Stockholm: op jacht naar succes in de grootste en meeslepende races van Europa.

De opvolger

Richard Westerink begon zijn carrière in Nederland en maakte al snel de overstap naar Frankrijk waar de sport tot op de dag van vandaag de grootste amusementsindustrie is. Op de meer dan 200 drafbanen, verdeeld over het hele land, wordt jaarlijks meer dan negen miljard euro omgezet. Een geweldige plek voor de ambitieuze Nederlander die door zijn successen eigenhandig de provincie waar hij woont weer op de kaart zette. Dat deed hij van 2009 tot 2017 vooral met de Nederlandse superhengst Timoko die ruim 5 miljoen euro wist te winnen. Nu is het de beurt aan Etonnant, zoon van Timoko, waarmee Richard Westerink al 17 overwinningen boekte en opnieuw een aanval doet op de gevestigde wereldtop.

Internationaal

In samenwerking met het Zweedse bedrijf ATG wordt de documentaire in Zweden uitgezonden voorafgaand aan de ‘Elitloppet’, het officieuze wereldkampioenschap sprint voor paarden. Op zondag 29 mei 2022 zal Richard Westerink het met Etonnant opnemen tegen de snelste paarden ter wereld. Op de baan van Solvalla (Stockholm) gaat hij op jacht naar deze historische titel die zijn vader Timoko in 2014 en 2017 op zijn naam schreef.

Initiatief

ZEturf Nederland, de internationale kansspelorganisatie die de Nederlandse drafsport faciliteert, en TROTR Media uit Joure, maakten de documentaire mogelijk samen met Olgers en Verheul Films. De documentaire zal later in het jaar in Nederland te zien zijn. Waar en wanneer is nog niet bekend. Hierover zijn partijen nog in gesprek.

Bron: persbericht