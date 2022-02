De Vries knap derde in de Obaiya Arabian Classic gepresenteerd door Lexus

Deze Group II ren voor raszuivere Arabieren was met 2 miljoen dollar door Lexus gesponsord en er vertrokken veertien paarden aan start voor de ren over 2.000 meter op gras. Na de start nam De Vries op RB Rich Lyke Me de leiding en dicteerde het tempo gedurende het merendeel van de ren.

Het paard van De Vries had nog niet eerder over deze afstand gekoerst dus het was afwachten of hij dat aankon. Olivier Peslier op Hadi De Carrere lag vlak achter De Vries en bij het ingaan van het laatste rechte stuk kwam de lokaal getrainde Tilal Al Khalediah naast De Vries koersen en stormde het drietal naast elkaar over de baan. In de laatste 50 meter bleken de uiteindelijke winnaar Hadi de Carrere en de met een neuslengte daarachter als tweede finishende Tilal AL Khaledia te sterk voor RB Rych Like Me die op 2 ¼ lengte daarachter als derde finishte.

Negen lengten

Saillant detail is dat er geen enkel paard in de buurt van dit drietal kwam. Pas negen lengten achter De Vries finishte de rest van het veld die druk aan het strijden waren voor het hoge prijzengeld van de vierde tot en met de zesde plaats. De conclusie die daaruit kan worden getrokken is dat de eerste drie paarden, waaronder RB Rich Lyke Me van topformaat zijn en het verschil met hun concurrentie overduidelijk maakten.

Wederom een mooie overwinning

De Franse trainer Thomas Fourcy en eigenaar Khalifa bin Sheail Al Kuwari konden na vorig weekend, toen zij Qatar’s belangrijkste ren voor Arabieren The HH The Amir Sword met Lady Princess wonnen, nu weer een mooie overwinning vieren. Het winnende paard Hadi De Carrere (Nieshan x Viki De Carrere) was de leidende Europese driejarige van 2020 en won de twee belangrijkste Groep 1-rennen van Frankrijk met de Al Rayyan Cup (Prix Kesberoy) en de Qatar Arabian Trophy des Poulains.

Magische rit

Het paard verscheen tien maanden daarna te Pau terug op de baan en werd toen vijfde maar met de overwinning van de Obaiya Classic heeft Fourcy zijn status als toptrainer van Arabische volbloeds weer benadrukt. Fourcy: “Wij zijn super blij. We hadden afgelopen winter in Qatar een paar problemen met hem en hebben hem met rust gelaten voordat we hem een mooie en gemakkelijke voorbereidende ren in Pau gaven waardoor hij hier fris en enthousiast zou arriveren. Het was weer een magische rit van Oliver Peslier die beheerst en geduldig is en weet wanneer hij op de knop moet drukken. We gaan naar Dubai voor de Kahayla Classic”.

De Vries: “Wij zijn in de wolken met onze prestatie”

RB Rich Lyke Me was al viervoudig Group III winnaar in de USA voor zijn eigenaar-fokker Diane Waldron van Rosebrook Farms en sinds hij bij Nass en Victorious kwam, heeft hij te Meydan met De Vries aan boord een Group II en een Groep I aan zijn palmares toegevoegd. De Vries won voor eigenaren Victorious en Fawzi Nass (tevens de trainer van het paard) met zijn derde plek nog $ 200.000. Adrie de Vries: “Ik was heel blij met RB Rich Lyke Me. We wisten al eerder dat we het voorin niet makkelijk zouden krijgen omdat het paard van nature uit de snelheid heeft en wilt gaan waardoor je hem niet van streek wilt maken door hem op de rem te trekken. Hij liep een heel goede ren, het is een lang recht stuk naar de finish, de zandbaan hier is dieper dan die te Meydan en dat is ook van invloed op de koers. Wij zijn helemaal in de wolken met deze fantastische prestatie”.

