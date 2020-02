De Vries rijdt in de eerste grasbaan race ooit in Saudi-Arabië

Aanstaande zaterdag vinden de Saudi Cup rennen plaats met als hoogtepunt de Saudi Cup. Deze ren is met 20 miljoen dollar ’s werelds hoogst gedoteerde ren op zand. In het omlijstende programma van zeven rennen zijn er drie die in de geschiedenis van paardenrennen in Saudi-Arabië voor het eerst op de in november j.l. aangelegde grasbaan gaan plaatsvinden. De eerste ren van het programma is de met 1 miljoen dollar gedoteerde The Mohammed Yousuf Naghi Motors Cup over 2100 meter op gras. Topfavoriet in deze koers is de Japanse merrie Deirdre.

De acht tegenstanders van Deirdre zijn van topniveau, waaronder de 5-jarige Port Lions van trainer Fawzi Nass en eigenaar Victorious Racing. Deze trainer en eigenaar hebben Adrie de Vries voor deze ren geboekt en het is daarmee een Nederlands tintje dat de eerste ren op gras in de geschiedenis ooit kleurt.

Overwinningen

De Vries won met Port Lions op 13 december en 31 januari j.l. te Bahrein en kent zijn paard goed. De in Ierland getrainde ruin heeft sinds hij bij Fawzi Nass in Bahrein in training staat drie rennen van zijn drie starts gewonnen. Eergisteren werd het paard naar Riyadh verscheept en gistermorgen testte hij de baan. Nass: ”Voordat hij uit Bahrein vertrok deed hij zijn laatste grote werk in Bahrein en ik zal het de rest van de week heel eenvoudig voor hem houden”.

Startboxloting

Gisteravond vond voor genodigden en de media de startboxloting van de voormelde ren en van de Saudi Cup plaats. De loting van de Amerikaanse deelnemers Tacitus (2) Gronkowski (5) Midnight Bisou (6) en die uit Dubai met Benbatl (3) en North America (4) belooft een snelle start van de ren te worden. Of de startboxloting met nr. 9 voor De Vries veel zal uitmaken valt, gelet op de afstand van de koers te bezien. Port Lions, de voormalige Iers getrainde ruin, is drie van de drie sinds hij bij Nass in Bahrein kwam en dinsdag in Saudi-Arabië aankwam.

Pijlsnel

Als North America goed uit de startboxen komt dan zal hij er als een pijl vandoor gaan en zullen de anderen hem moeten bijbenen. Met de absolute wereldtop aan Amerikaanse zandbaan specialisten zou dat geen probleem moeten zijn, maar North America is een gevaarlijke deelnemer en kan een koers met zijn tempo heel anders gaan laten verlopen dan gepland. De Japanse deelnemer Chrysoberyl (10) die zes van zijn zes starts won maakt dat volgens zijn trainer Hidetaka Otonashi niet veel uit, omdat het paard vanuit iedere positie kan koersen.

Tevreden met loting

Toptrainer Bob Baffert die met Mucho Gusto (8) en McKinzie (9) naast mede favoriet Maximum Security (7) van trainer Jason Servis start was tevreden met de loting van diens pupillen en zei dat de start op de snelle zandbaan voor deze koers het belangrijkst is. Hij heeft daarop de afgelopen dagen getraind, omdat in Saudi-Arabië gebruik wordt gemaakt van Franse startboxen die in tegenstelling tot die in de USA vrij smal zijn en geen ruimte bieden aan een groom om het paard in de startbox in toom te houden als het opgewonden zou raken.

Bron: Horses.nl