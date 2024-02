De Vries start in grote Group rennen in Dubai en Riyadh

In de door Longines gesponsorde rennen later deze week, vrijdag in Dubai en zaterdag in Riyadh, is een favorietenrol weggelegd voor Adrie de Vries. De Nederlandse topjockey is geboekt voor diverse Group I, II en III rennen met torenhoge prijzengelden van 2 miljoen dollar.

Op vrijdag rijdt De Vries voor trainer Fawzi Nass drie paarden. Favoriet is Manama Gold in de Group III Longines UAE Oaks over 1900 meter op zand, waarbij van het prijzengeld van 176.000 euro een kleine 106.000 euro voor de winnaar is weggelegd. De driejarige merrie heeft dit jaar tweemaal gewonnen uit haar twee starts en de laatste overwinning was op 19 januari, toen ze over 1600 meter koerste en met 9 ¼ lengte won.

Hoe langer, hoe beter

Volgens De Vries is de driehonderd meter langere afstand geen probleem. “Ik denk dat hoe langer de afstand is, hoe beter het is. Manama Gold heeft een uitgestrekte galop en zij is erg ontspannen. Het is een veelbelovend paard dat zich nog steeds aan het verbeteren en ontwikkelen is. Haar wintervacht is zij kwijt en zij ziet er fantastisch uit”.

Tactical Bound

Verder rijdt hij in de Al Bastakiya, een listed ren over 1900 meter op zand de driejarige Tactical Bound. Het prijzengeld in deze ren bedraagt 200.000 euro, waarvan 121.000 euro voor de winnaar. In de laatste ren zal hij de vierjarige Shake Hand in de met 44.000 euro gedoteerde Longines Sprint Zulu Time over 1600 meter op gras berijden.

Ed en Simon Crisford

Ook door trainers Ed en Simon Crisford is De Vries geboekt voor drie ritten. Het begint op de zevenjarige Sean in de Group II de Singspiel Stakes over 1800 meter op gras die met 214.000 euro is gedoteerd. Op 2 februari werd De Vries op Sean nipt tweede achter Warren Point in de Group III de Dubai Millenium Stakes en volgens de trainers heeft het paard zich sindsdien verbeterd.

Iles Et Ailes

Vervolgens gaat De Vries van start op de vierjarige Iles Et Ailes die haar debuut in Dubai maakt in de met 48.000 euro gedoteerde Longines Spirit Flyback over 1600 meter op zand, om daarna de vijfjarige Scottish Anthem in de Group III Nad Al Sheba Trophy over 2810 meter op gras met 176.000 euro aan prijzengeld, waarvan 106.000 euro voor de winnaar te zadelen. Met Scottish Anthem werd De Vries met 2 ¼ lengte als derde achter Ruling Dynasty.

Saudi Arabië doet er nog een schepje bovenop

Na de rennen in Dubai neemt De Vries het vliegtuig naar Riyadh, waar hij door Fawzi Nass voor drie ritten is geboekt. De rennen waaraan hij deelneemt vormen het omlijstende programma van de Saudi Cup, waarvan het prijzengeld 20 miljoen dollar bedraagt. In met 2 miljoen dollar gedoteerde Group I de Obaiyah Classic over 2000 op zand berijdt hij de zevenjarige Arabische volbloed Hiab Al Zaman, in de met 500.000 dollar gedoteerde Saudi International Handicap over 2100 meter op gras de vijfjarige The Covex Kid en in de met 2 miljoen dollar gedoteerde Group II de Neom Turf over 2100 meter op gras op de vijfjarige Calif.

Afstand de enige zorg

Volgens Fawzi Nass is Calif een stijlvol paard, dat weliswaar als negende in de Bahrein International finishte, maar dat was slechts op vijf lengten achter betere paarden in die ren. “Hij is goed geacclimatiseerd en beter in vorm en mijn enige zorg is de afstand. Ik denk dat het meer een 1800 meter paard is, maar we zullen het gaan zien. Hiab Al Zaman heeft al een Group I gewonnen en liep ook vorig jaar in deze ren. Na de ren kreeg het paard een longontsteking dus hij is nu in elk geval fitter. Hij krijgt voor het eerst oogkleppen op om te kijken wat het beste voor hem zal gaan uitpakken. Hij is erg talentvol maar heeft nog niet de Group I vorm die hij in de USA had laten zien. Verder heb ik er groot vertrouwen in dat mijn beide pupillen The Covex Kid en Zagato goed zullen gaan presteren in de Saudi International Handicap”.

Bron: Horses.nl