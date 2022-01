De Vries wint met Shahama de klassieker UAE 1000 Guineas

De derde meeting van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) omvatte de eerste klassieker voor driejarige merries van dit seizoen in de UAE: de met $150.000 gedoteerde UAE 1000 Guineas over 1600 meter op zand. Van de zes deelneemsters was er maar één waar alle ogen op gericht waren en als grote favoriet maakte Shahama onder de kundige handen van Adrie de Vries haar rol op een eenvoudige manier waar en won deze klassieker.

De langere afstand van 200 meter ten opzichte van haar vorige twee rennen deerde de merrie niet en voor eigenaar KHK Racing, trainer Fawzi Nass en jockey Adrie de Vries betekende het de derde overwinning op rij. De Vries: “Doordat drie sprinters in deze ren alle drie hetzelfde plan hadden om het tempo te bepalen verliep de koers niet helemaal zoals ik verwachtte. Aangezien ik uit de buitenste startbox vertrok koerste ik automatisch al aan de buitenkant van het veld en dat betekende niet alleen dat ik niet in het gedrang zou komen maar ook dat ik mijn plan kon trekken.”

De Vries: ‘Met een druk op de knop versnelt zij’

“Ik ben erg onder de indruk van de merrie en het was weer een vrij eenvoudige overwinning die wij samen behaalden. Met een druk op de knop versnelt zij en er zit nog veel meer in haar dan wij tot nu toe hebben gezien. Ik heb haar nog niet serieus hoeven aansporen en daarvoor enkel mijn handen gebruikt en over koersafstanden tot 2000 meter maak ik mij geen zorgen. De trainer en de eigenaar zullen over haar volgende rennen gaan nadenken en wellicht zullen dat de UAE Oaks en de UAE Derby zijn”

Real World wint Group II de Zabeel Mile

Verder stonden er nog zeven rennen op het programma waaronder de Group II de Zabeel Mile over 1600 meter op gras. Deze ren werd indrukwekkend door Real World (Dark Angel x Nafura) onder jockey Danny Tudhope die voor eigenaar Godolphin en trainer Saeed bin Suroor had gewonnen. Tudhope verving de Covid-positief geteste Frankie Dettori die vanuit zijn hotelkamer via de tv de rennen volgde. Na vier overwinningen uit vier starts in Europa behaalde de vijfjarige Real World in de UAE uit zijn vijfde start zijn vijfde overwinning. Bin Suroor: “Wij verwachtten al dat hij een goede koers zou gaan lopen en hebben hem bewust in deze ren over deze afstand laten koersen. Het paard biedt veel mogelijkheden voor de rennen in de UAE en in Saoedi-Arabië omdat hij zowel op gras als op zand kan koersen. We gaan met Sheikh Mohammed overleggen wat de volgende stappen zullen worden.” Saillant detail is dat naast de overwinning van deze ren door Real World ook de overige deelnemers van Godolphin bij de eerste vijf finishten en met hun quintet hun grote kwaliteit lieten zien.

Godolphin ook succesvol met Siskany, Star Safari en Man Of Promise

Voor Godolphin, de renstal van Sheikh Mohammed, verliep ook deze derde DWCC meeting weer uitermate succesvol. Naast de overwinning van de Zabeel Mile wonnen de pupillen Siskany, Star Safari en Man Of Promise van ’s werelds beste renstal ook de Al Khail Trophy over 2810 meter op gras respectievelijk de Zabeel Turf over 2000 meter op gras en de Dubai Sprint over 1200 meter op gras.

