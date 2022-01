De Vries wint met Shahama de UAE 1000 Guineas Trial

Adrie de Vries won gisteren met Shahama (Munnings x Private Feeling) in Dubai met gemak de UAE 1000 Guineas Trial. Het was de tweede ren van de driejarige merrie, die vorige maand in Meydan ook al haar debuutren won met de Nederlandse jockey. ''Zij liet zien dat ze een vechtersmentaliteit heeft en dat maakt haar een spannend paard met een veelbelovende toekomst”, aldus De Vries.

De afgelopen dagen regende het behoorlijk in Dubai en de omliggende emiraten en leidde ertoe dat tijdens nieuwjaarsdag alle rennen op gras werden omgezet en op de zandbaan van Meydan plaatsvonden. Voor trainers en jockeys betekende dat het bijstellen van tactieken want paarden die op gras koersen en daarvoor getraind worden dienden plots op zand te koersen en niet elk paard kan een dergelijke omschakeling van de ondergrond vlekkeloos aan.

Moeiteloos

Shahama maakte dat niet veel uit want de driejarige merrie herhaalde haar overwinning van negen december j.l. op de zandbaan van Meydan moeiteloos en liet haar tien tegenstanders weer haar hielen zien. Net als tijdens haar debuutkoers waar De Vries op Shahama met negen lengten verschil op de rest van het deelnemersveld de overwinning binnenhaalde won de combinatie nu met 2 ½ lengte verschil de UAE 1.000 Guineas Trial over 1400 meter voor trainer Fawzi Nass.

Pittig tempo

Na de start werd gelijk een pittig tempo neergezet en De Vries stuurde zijn paard richting de reling van de baan en bleef tot de laatste vierhonderd meter in die positie in het midden van het deelnemersveld koersen. Bij het uitkomen van de bocht zag het er even naar uit dat de combinatie ingesloten raakte maar De Vries bleef rustig en met zijn bekende stuurmanskunst en ervaring dook hij in de laatste tweehonderd meter koers in een opening en liet Shahama los. Het was een herhaling van zetten want het paard haalde moeiteloos en zeer indrukwekkend de overwinning binnen én liet zien dat zij een vechtersmentaliteit heeft en de tempoversnelling aankon. De in de USA gefokte merrie die afgelopen april voor 425.000 dollar op de Ocala Veiling (USA) door Fawzi Nass werd gekocht voor de Bahreinse eigenaar KHK Racing is met haar overwinning van deze UAE 1000 Guineas Trial een geduchte kandidaat voor voor de aankomende toprennen voor driejarigen waaronder de 1000 Guineas en de Derby.

Veelbelovende toekomst

”Toen ik vandaag richting startboxen galoppeerde maakte ik me een beetje zorgen omdat de merrie zo rustig was. Haar debuutren won zij hier makkelijk maar je weet nooit hoe deze jonge paarden reageren en het bij hun tweede start gaan doen. Shahama liet zien dat zij al professioneel is en pikte haar twee koers goed op”, aldus De Vries vol lof over de merrie. ”Dat ik in het middenveld koerste was uiteindelijk prima want hiervan leert een jong paard om ook vanuit die positie te koersen. Dat zij liet zien dat zij een vechtersmentaliteit heeft maakt haar een spannend paard met een veelbelovende toekomst”

Bron: Horses.nl