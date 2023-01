De Vries wint nieuwe ren, Godolphin grossiert als vanouds in tweede DWCC-meeting

Op dit moment vinden in het Midden- en Verre Oosten de grote rennen voor de lokale klassiekers en als voorbereiding op de Saudi Cup eind februari en de Dubai World Cup eind maart plaats. Daarna zullen de diverse uit Europa ingevlogen paarden weer terugvliegen om deel te nemen aan het Europese seizoen. Gisteravond vond de tweede meeting van het Dubai World Carnival plaats. De highlights van de met 750.000 dollar gesponsorde zeven rennen waren de UAE 2000 Guineas Trial, de Group II Al Rashidiya en de Thunder Snow Stakes, een nieuwe conditieren over 2.000 meter op zand.

Laatstgenoemde ren die 150.000 dollar aan prijzengeld kende en qua afstand gelijk is aan de Dubai World Cup (DWC) en werd vernoemd naar Thunder Snow die tweemaal de DWC won, werd aan het programma toegevoegd. Het was, zoals dat regelmatig met nieuwe rennen voorkomt, alweer Adrie de Vries die deze ren op zijn staat van dienst kan bijschrijven.

De Vries dik tevreden

Adrie de Vries bereed Salute The Soldier voor trainer Fawzi Nass, nam al snel na de start de leiding en gaf die niet meer af. In de laatste vijfhonderd meter spoorde De Vries het paard aan en moest hem tot zo’n honderd meter voor de finish flink blijven aansporen maar het paard begreep wat er van hem verwacht werd en door de rijkunst van De Vries won de combinatie met 2 ¼ lengte voor Atletico El Culano en Bendoog. Een dik tevreden De Vries zei “dat was een heel bijzondere en zware ren en hij heeft het goed gedaan. Ik ben blij voor zowel het paard als voor het hele team dat zich met hem bemoeit. Vorig jaar was hij niet in zijn gebruikelijke doen en ik verwachtte niet de topprestaties van weleer van hem. Salute The Soldier staat nu hier te Meydan in training en dat bevalt het paard zichtbaar goed.”

Weer een-twee-drietje voor Godolphin

De met 180.000 dollar gedoteerde Group II Al Rashidiya voor driejarige en oudere paarden over 1.800 meter op gras werd voor de zevende keer op rij door Godolphin gewonnen en net als vorig jaar werden de eerste drie plekken bezet met de koningsblauwe kleuren van deze renstal. De vijfjarige ruin Valiant Prince (Dubawi x Chachamaidee) onder jockey James Doyle en getraind door Charlie Appleby vertrok voor het eerst over deze afstand aan start en verwees met ¾ lengte de zevenjarige Dubai Future naar een tweede plaats. Derde werd Ottoman Fleet die het eerst aankomende trio voor Godolphin completeerde. Jockey James Doyle zei: “qua afstand was dit een grote stap voorwaarts voor het paard en hij pakte hij het goed op.”

Tiger Nation wint de UAE 2000 Guineas Trial

Er gingen acht driejarigen van start maar er was er maar een die er echt toe deed. Dat was Tiger Nation (Tamarkuz x Silken) onder jockey Mickael Barzalona die dezelfde koerstaktiek toepaste als die in deze ren van vorig jaar toen hij de driejarige Rawy bereed: de leiding nemen en hem niet meer afstaan. Voor het tweede jaar op rij wonnen trainer Salem bin Ghadayer en Barzalona deze ren en nu voor eigenaar Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Barzalona zei “ik wist niet of het paard van het koersen op zand houdt maar dat heeft hij dus nu laten zien. Hij is nog onervaren maar wel snel en krachtig en ik voorzie dat hij alles in huis heeft om nog mooie overwinningen binnen te halen.” Tiger Nation won met 1 ¼ lengte voor Es-Unico met 5 ¼ lengte daarachter Sharp Army.

Bron: Horses.nl