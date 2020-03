De Vries wint openingsren te Meydan

Adrie de Vries sloeg gisteren toe in het door Longines gesponsorde renprogramma in Meydan. In de met AED 165.000 dollar gedoteerde Longines La Grande Classique sprintkoers over 1200 meter op zand vertrokken dertien paarden van start en De Vries bereed de vijfjarig ruin Miqyaas (Oasis Dream x Fawaayed).

De Vries bevond zich in de koers op een comfortabele plek aan de reling, met Far Sky naast zich en samen bepaalden deze paarden het koerstempo. In de laatste vierhonderd meter sloeg de combinatie toe en terwijl de rest van het deelnemersveld al aan het finishrijden was, zat De Vries nog met zijn handen stil en zonder te karwatseren. Enkel een beetje aansporend in de laatst tweehonderd meter won de combinatie overtuigend met 3 ¼ lengte voor Far Skye met daarachter Wheat A Metal.

Leuke toekomst

Voor Myqyaas was het zijn tweede start uit zijn rencarrière en trainer Rashed Bouresly was dik tevreden. Het paard is gefokt door HH Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum en stond in training bij John Gosden (Enable). Hij werd in augustus 2018 voor een bescheiden bedrag gekocht op de Goffs Sales UK te Doncaster. De Vries: “Hij heeft het heel goed gedaan en leek te genieten van de oogkleppen en van de zandbaan. Het paard heeft veel tactische snelheid waardoor hij een leuke toekomst voor zijn eigenaar kan vormen.”

Dubai World Cup zonder publiek

Het Dubai World Cup evenement op 28 maart a.s. met een prijzengeld van 35 miljoen dollar zal zonder publiek plaatsvinden vanwege het coronavirus. Enkel trainers, jockeys, geaccrediteerde media en sponsors zullen na thermale screening worden toegelaten op de renbaan te Meydan voor het 25-jarige jubileum van de Dubai Word Cup. Het omlijstende programma in de dagen voorafgaande aan de Dubai World Cup is afgelast.

Bron: Horses.nl