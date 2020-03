De Vries wint te Jebel Ali en op Super Saturday te Meydan

Mooie successen weer voor Adrie de Vries op de renbaan in Dubai gisteren.De Nederlandse topjockey won met de vijfjarige Salute the Soldier de race over 1600 meter op Super Saturday en schreef de dag ervoor ook al een overwinning op zijn naam met de vijfjarige Davy Lamp.

Dat Adrie de Vries uitermate betrokken is bij zijn werk en wat dat betreft niets aan het toeval overlaat weten insiders al jaren. Dat het topsport op hoog niveau is wordt vaak vergeten. 365 dagen per jaar op gewicht blijven, trainen, met een snelheid van 50 km of meer per uur gedurende een of meerdere rennen rijden en scherp en fit blijven is voor topjockeys als Adrie, Buick, Barzalona, Soumillon, Peslier, Detorri, Murphy, Smith en andere toppers dagelijkse kost en men respecteert elkaar hogelijk. Zij weten immers als geen ander wat hun werk inhoudt. Zo ook gisteren op Super Saturday, dé generale repetitie voor de Dubai World Cup op 28 maart a.s. In zeven rennen viel er een prijzengeld van 2,7 miljoen dollar te verdelen.

Debuut op zand voor Salute The Soldier succesvol

De Vries bereed weer de vijfjarige Salute the Soldier (Sepoy x Street Fire) waarmee hij op 30 januari j.l. over 1600 meter op gras te Dubai won. In de met 350.000 dollar gedoteerde Burj Nahaar over 1600 meter maakt de combinatie hun debuut op de zandbaan van Meydan. Na de start nam De Vries gelijk de leiding en gaf die niet meer af. De combinatie won met 5,5 lengten voor meervoudige Group III winnaar Axelrod en de derde aankomende Secret Ambition. “Ik was behoorlijk zelfverzekerd omdat het paard tijdens de trainingen op de zandbaan goed heeft gewerkt. Hij heeft veel snelheid en kan met zijn grote galopsprongen en vechtlust zelfs nog verbeteren”, aldus De Vries. “De start was erg goed en hij spitste zijn oren toen wij vlak na de start aan kop gingen. Dat vind ik leuk aan hem. Verder neemt hij waar nodig een adempauze en begint weer opnieuw”

“Hij heeft laten zien dat hij van de zandbaan houdt en het was goed om hem vandaag zo te zien presteren. De enige zorg was natuurlijk het opspattende zand maar hij lag aan kop en had er dus geen last van. Vandaag was hij vrij braaf”, vertelt trainer Fawzi Nass over het paard dat zijn berijder niet altijd toelaat en voor het opstijgen vaak al begint te bokken. “Wij hebben hem ver van de andere deelnemers in een gesloten box gezadeld. Adrie gaf hem de perfecte rit.”

Salute The Soldier won vorig jaar augustus en september te Goodwood en Ascot en werd in oktober verkocht aan zijn huidige eigenaar Victorious waar Adrie al meerdere overwinning voor behaalde waaronder de met 1 miljoen dollar gedoteerde eerste ren op gras ooit te Saudi-Arabië op 29 februari jl.

Vrijdag won De Vries op de renbaan te Jebel Ali (ook Dubai) met de vijfjarige Davy Lamp (Shamardal x Deborah) voor trainer Rashed Bouresly de Commercial Bank of Dubai, een ren over 1400 meter op zand met 2 ½ lengte voor Fares Alpha en de derde aankomende Torno Subito.

Bron: Horses.nl