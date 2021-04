Deelnemers klaar voor spannende Champions Day 2021 in Hongkong

Vanwege Covid-19 quarantainevoorschriften hebben veel buitenlandse deelnemers ook voor de FWD Champions Day 2021 van Hong Kong verstek moeten laten gaan. De drie Group I rennen zondag zullen er echter niet minder spannend om zijn. Vanuit Japan zijn de vorige week absolute toppaarden als Danon Smash, Glory Vase, Kiseki, Loves Only You en Daring Tact ingevlogen. Hun trainingen, net als die van hun tegenstanders uit Hong Kong, waren de afgelopen paar dagen ronduit zeer indrukwekkend.

De immens populaire Champions Day zal weliswaar door een beperkt aantal bezoekers kunnen worden

bezocht, maar de Hong Kong Jockeyclub heeft er voor gezorgd dat de wereldwijde liefhebbers via sociale media waaronder facebook de rennen live kunnen volgen.

Queen Elizabeth II ren

De FWD Queen Elizabeth II ren over 2.000 meter op gras is gedoteerd met ongeveer ruim 2,6 miljoen euro en kent tot nu toe zeven deelnemers: drie uit Hong Kong en vier uit Japan. Daaronder Daring Tact, de Triple Crown winnares en driejarige kampioene van 2020 uit Japan. Zij gaat het onder andere opnemen tegen Exultant, de huidige kampioen van Hong Kong die tweede werd in de Longines Hong Kong Vase.

Chairman’s Sprint Prize

De twaalf deelnemers uit Hong Kong in de met ruim 1,9 miljoen euro gedoteerde FWD Chairman’s Sprint Prize over 1.200 meter op gras zullen het moeten opnemen tegen Damon Smash. Dat is de in topvorm verkerende Japanse deelnemer, winnaar van de Longines Hong Kong Sprint van 2020 en favoriet voor deze ren. Danon Smash zal worden bereden door de in Hong Kong wonende en werkende topjockey Joao Moreira.

Champions Mile

In de met meer dan 2,1 miljoen euro gedoteerde FWD Champions Mile over 1.600 meter op gras zullen de zes Hong Kong deelnemers tegen elkaar strijden waarbij de absolute favoriet Golden Sixty is. Als de vijfjarige deze ren wint, dan kan hij zijn veertiende overwinning op rij gaan behalen en zijn vierde Group I op zijn naam gaan schrijven.

De rennen zijn zondag live te bekijken via de facebookpagina van de Hong Kong Jockey Club

Bron: Horses.nl